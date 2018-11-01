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Türk ve ABD zırhlıları Münbiç'te ortak devriyeye başladı!

Türk ve ABD zırhlıları Münbiç'te ortak devriyeye başladı!

Türk ve ABD askeri unsurları ilk ortak devriye faaliyetine geçti. Münbiç kırsalında Türk ve ABD zırhlıları ortak devriyeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak devriyenin 15:53'te başladığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 16:58 - Güncelleme: 01-11-2018 17:07

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusu, Münbiç'te ilk ortak devriye faaliyetine başladı.

Türk ve ABD askeri unsurlarının yol haritası kapsamında, Münbiç çevresinde yürütülecek ortak devriye görevi öncesi ilk grup ABD askerleri, eğitimlere katılmak için 2 Ekim’de Türkiye’ye geldi. Gaziantep’e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte, 5 Ekim’de güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Daha sonra Kahramanmaraş’ta, ortak atış faaliyetiyle ortak eğitimin tamamlanması sonucu Türk ve ABD askerleri, 22 Ekim’de Gaziantep’ten ayrıldı.

ORTAK DEVRİYE BAŞLADI

Eğitimin ardından Suriye’ye geçen iki ülkenin askeri unsurları, bugün saat 15.53’te, Münbiç kırsalında zırhlı araçlarla ortak devriyeye başladı.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bağımsız ve koordineli olarak gerçekleştirdiği devriyenin 68’incisini dün gerçekleştirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam etmekte olan faaliyetler, 'Münbiç Yol Haritası' ve 'Güvenlik Prensipleri' çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda; Müşterek Birleşik Devriyelerin icrasına 01 Kasım 2018'de saat 15.53 itibariyle başlamıştır.

Devriyeler Münbiç Yol Haritası'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hepsi maas aliyor 01 Kasım 2018 17:38 Sincar ve firatin batisi gorup gorebilecegimiz son yerler....zannimca asla ve asla fitatin dogusuna giremeyecegiz.... sadece arada bir ver mehteri olayi

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