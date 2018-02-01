Türk Televizyon tarihinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da seferberlik başlattı

Müge Anlı canlı yayında okuma yazma seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Müge Anlı’ya konuk oldu ve projeye destek verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında okuma yazma seferberliği başlatıldı. Seferberliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'da canlı yayına bağlanarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında böyle bir kampanyaya estek vermemek mümkün olabilir mi? Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlara talimat verdik dedi.

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