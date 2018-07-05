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Türk Telekom'la ilgili bomba gelişme! Bankalar resmen istedi

Türk Telekom'la ilgili bomba gelişme! Bankalar resmen istedi

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Türk Telekom'daki yüzde 55 Ojer Telekom hissesini devralması için Rekabet Kurumu'na başvuruldu.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 15:08 - Güncelleme: 05-07-2018 15:08

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na (RK) başvuruda bulundu. Açıklama Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde devralma işlemleri hakkında görüş bildirim sayfasında yer aldı.

YÜZDE 55'İNİ İSTİYORLAR... Kuruma yapılan başvuru sonrası sitede yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki %55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi..."

Bankalar Türk Telekom hisselerini kuracakları bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralacak.

2013'TE KREDİ ALMIŞ GERİ ÖDEYEMEMİŞTİ... Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredialmış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere el koymayı değerlendiriyorlardı.

ORTAKLIK YAPISI ŞU ŞEKİLDE...Halka açık konumdaki Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi Ojer Telekomünikasyon'a, yüzde 25'i Hazine Müsteşarlığı'na, yüzde 6,68'i Varlık Fonu'na ait. Şirket hissesinin yüzde 13,32'si ise borsada işlem görüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • asdf 05 Temmuz 2018 15:13 Telekom'u bankalara devrederseniz Türkiye ekonomisini bankalara devretmişsiniz demektir.%49 una müsade etmeli %50 ve üzerine çıkmaları engellenmelidir.

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