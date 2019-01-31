Türk Telekom'dan son yılların en yüksek gelir artışı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, şirketin 2018 değerlendirmesini yaptı.

4,3 milyon net abone kazandıklarını ve şirketin karlılığı da arttırdığını belirten Doany "EBITDA (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar-FAVÖK) yıllık olarak yüzde 30'dan fazla arttı ve döviz kurları dengelenince bu artış da net kara güçlü bir şekilde dönüştü." dedi.

Geçtiğimiz yıl son 10 yılın rekorlarına imza atan Türk Telekom, 2018'de 4,3 milyon net abone kazanımı ve son çeyrekte 2,2 milyar TL net kar ile 2019'a güçlü bir giriş yaptı.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞI

Toplam abone sayısını 46 milyona yükselten şirket, yüzde 12,6'lık yıllık büyüme rakamıyla 2018'de 20,4 milyar TL gelir sağlayarak son 10 yılın en yüksek gelir artışını da kaydetti.

Şirketin, FAVÖK'ü, 2018 sonunda önceki yıla göre yüzde 30,7 artışla 8,4 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı ise yıllık 5,7 puan iyileşme ile son yedi yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3'e ulaştı.

YATIRIMLARINA DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz yıl, yatırımlarına devam eden şirket, 2018 yılında 2017'ye göre yatırım harcamalarını yüzde 27 artırarak 4,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Türk Telekom'un 2018 yıl sonunda sabit internet abone sayısı son 10 yılın en iyi performansı olan 1,2 milyon yıllık net artış ile 10,9 milyona yükselirken fiber abone sayısı da 3,6 milyona çıktı.

Şirketin, yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatları, son 10 yılın en iyi abone artışı olan toplam 768 bin yıllık net abone kazanımıyla 14,4 milyona yükseldi.

Mobil abone sayısı, 1,9 milyon büyüme ile 21,5 milyona yükselen Türk Telekom'un, önceki yıl yüzde 83 olan LTE nüfus kapsama alanı ise yıl sonunda yüzde 91'e ulaştı.

LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yıla göre yüzde 35'ten yüzde 46'ya yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 31 artış ile 6,0 GB'a çıktı.

TİVİBU, 2018 yılında net 886 bin abone kazanımı ile tüketiciyle buluştuğu tarihten bu yana en yüksek artış rekorunu kırarken toplam abone sayısını 3,6 milyona ulaştırdı.

TİVİBU EV abone sayısı ise yıl sonu itibarıyla 1,7 milyona ulaştı ve yıllık 492 bin abone kazanımı ile kendi tarihinde bir rekora imza attı. Gösterdiği etkili performans ile TİVİBU, ödemeli TV pazarındaki ikincilik pozisyonunu yıl boyunca güçlendirerek korudu.



