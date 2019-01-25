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Türk Telekom'da sürpriz gelişme ortaklık yapısı değişti

Türk Telekom'da sürpriz gelişme ortaklık yapısı değişti

Türk Telekom, yeni hissedarının katılımıyla olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Türk Telekom’un olağanüstü genel kurulunda, yeni hissedarı şirket Ana Sözleşmesi’ne eklenirken, Yönetim Kurulu üye sayısı daha hızlı ve esnek çalışmayı sağlamak için 12’den 9’a indirildi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 16:14 - Güncelleme: 25-01-2019 16:14

Türk Telekomünikasyon A.Ş. yeni hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin geçen ay tamamlanmasının ardından ilk genel kurulunu 25 Ocak Cuma günü Ankara’da gerçekleştirdi.

Şirketin önceden planlanarak kamuoyuna duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ankara’daki Genel Müdürlük Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Konu ile ilgili olarak Türk Telekom’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Ana hissedarımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından hissedarlarımızın bir araya geldiği Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda şirket Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklere ait tadil tasarısı onaylandı. Böylece yeni hissedarımızın Şirketimiz Ana Sözleşmesi’ne işlenmesi gerçekleşirken; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler de onaylandı.” 

“Genel Kurul’da şirketimizin en üst seviye yönetim ve temsil makamı olan Yönetim Kurulu’nun daha hızlı, esnek ve kusursuz işlemesini sağlamak amacıyla üye sayısının 12’den 9’a düşürülmesine karar verildi. Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Ömer Fatih Sayan, Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Selim Dursun, Eyüp Engin, Hakan Aran, Dr. Muammer Cüneyt Sezgin, Yiğit Bulut ve Emre Derman’ın Yönetim Kurulu’na seçimi onaylanarak görev süreleri belirlendi.”

“Olağanüstü Genel Kurul toplantımız, verimli bir çizgide artan performansımızla Türk Telekom’u daha iyi yerlere taşıma kararlılığımızın bir kez daha vurgulanmasına vesile olmuştur. Türk Telekom, yeni ortaklık yapımız ve yeni hissedarımızla sağlam ve güçlü duruşunu sürdürecektir. Türkiye’nin değeri Türk Telekom olarak, sorumluluk ve görev bilinciyle, mevcut altyapıyı genişletmek ve Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlayarak milletimiz için sağlam ve kalıcı yararlar sağlayabilmek adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

YENİ ORTAKLIK YAPISI
Türk Telekom’un 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulu ise her yıl olduğu gibi önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Türk Telekom'un yeni ortaklık yapısı ise şöyle oldu:

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  • Misafir 25 Ocak 2019 16:38 Geçen sene vekildi: AKP’li Seferinoğlu Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı

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