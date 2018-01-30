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Türk Tabipler Birliği'ne operasyon işte gözaltı listesi

Türk Tabipler Birliği'ne operasyon işte gözaltı listesi

TÜRK Tabipler Birliği'ne Afrin bildirisi sonrasında operasyon yapıldı. TTB Başkanı Raşit Türkel ile birlikte çok sayıda doktorun gözaltı listesinde olduğu öğrenildi. Türk Tabipler Birliği Afrin harekatına 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek karşı çıkmıştı. TTB üyelerinin hastane odaları da aranıyor.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 08:31 - Güncelleme: 30-01-2018 11:17

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile birlikte 11 doktor gözaltı listesinde bulunuyor. TTB Genel Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir'de gözaltı işlemlerinin yapıldığı belirtiliyor. Şu ana kadar 8 doktorun gözaltına alındığı bildiriliyor.

TTB yöneticilerine yönelik operasyonla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan flaş açıklama geldi. Demircan, "Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Böyle bir açıklamayı yapmaya hakkı yoktur. Büyük yanlış yapmıştır. Gereken de hukuk nezdinde yerine getirilecektir." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 'savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Polis TTB Genel Merkezi'ne de baskın düzenledi. Savcılık kararı doğrultusunda 'Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' iddiasıyla binada arama yaptığı bildirildi.

GÖZALTI LİSTESİNDEKİ DOKTORLAR KİMLER? : TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile beraber gözaltına alınması için karar çıkan merkez konsey üyesi doktorların isimleri şöyle: Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş, Nazım Yılmaz.

Doktorların hastanedeki odalarında da arama yapılacağı öğrenildi. Türk Tabipler Birliği'ne Afrin bildirisi sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında soruşturma açılmıştı.

EŞLERİYLE KONUŞTUM : Gözaltılar hakkında bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker "Sabah doktorların eşleriyle konuştum. Bunlar profesör, bunlar insanları yaşatmak isteyen insanlar. Onlara bunu yaşatmak hepimizin utancı. Şu anda Çapa'da aramalar yapıyorlar" dedi.

TTB başkanı Raşit Tükel kimdir? Türk Tabipler Birliği Afrin bildirisi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR80 YORUM

  • erbay 30 Ocak 2018 13:50 Türkiye Allah'ın izniyle bitten pireden temizleniyor.Helal sana koca yürekli adam.

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