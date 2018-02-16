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Türk sineması 2018'e rekorla başladı

Türk sineması 2018'e rekorla başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, sinemada bu yılın ilk 6 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 15,5 milyon seyirci sayısı ve 193 milyon lira gişe hasılatına ulaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 22:12 - Güncelleme: 16-02-2018 22:12

Sinemada bu yılın ilk 6 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 15,5 milyon seyirci sayısı ve 193 milyon lira gişe hasılatına ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'de sinema sektörü 2018 yılına önemli artışlarla giriş yaptı. Yılın ilk 6 haftasında, Türkiye'de seyirci sayısı açısından rekorların yılı olan 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 29'luk artışla 15,5 milyon izleyici sinemaların yolunu tuttu. Gişe gelirleri ise ilk 6 haftalık dönemde 193 milyon lira oldu.

Türk filmleri, yüzde 77'lik izlenme oranları ile gişeye damgasını vurdu. Bu oranlar ile Türk sineması, yerli film izlenme oranları açısından Avrupa'da yine zirvede yer aldı. İlk 6 haftada en çok izlenen 10 filmin 7'si yerli filmlerden oluştu. 

SİNEMA SEVERLER KOMEDİDEN ŞAŞMADI
İlk 6 haftalık dönemde Türk sineması izleyicisi, daha önceki dönemlerde olduğu gibi en çok komedi filmlerine rağbet gösterdi. Komedi filmleri, gişede en üst sıralara yerleşti.

Verilere göre, Cem Yılmaz'ın "Arif v 216" filmi 4,8 milyon seyirci ile 2018 yılının en çok izlenen filmi oldu. "Arif v 216" bu dönem itibarıyla 61 milyon liranın üzerinde gişe geliri elde etti.

"Deliha 2", 1 milyon 961 bin kişiyle ikinci, "Aile Arasında" ise 1 milyon 703 bin kişiyle üçüncü sırayı aldı. 2017'nin sonlarında vizyona giren "Aile Arasında" filmi, bu dönemle birlikte toplam 5 milyon 88 bin seyirci sayısına ulaştı. 

Sinemada en çok izlenen yabancı film, 2 milyon 859 bin seyirci sayısıyla "Labirent: Son İsyan" oldu. En çok izlenen 10 filmin ikisi yabancı animasyonlardan oluşurken, dünyada gişe rekorları kıran "Coco" ve "Ferdinand" Türkiye'de de en çok izlenen ilk 10 film arasında yer aldı. 

SOMESTIRDA SALONLAR DOLDU
Vatandaşlar sinemaya en çok okulların yarıyıl tatilinde olduğu dönemde rağbet gösterdi. 19-25 Ocak haftasında 3,2 milyon seyirci sayısına ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 6 haftasında en çok izlenen filmler sırasıyla şöyle:

Arif v 216, Deliha 2, Aile Arasında, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, Coco, Labirent Labirent: Son İsyan, Cebimdeki Yabancı, Ölümlü Dünya, Acı Tatlı Ekşi, Ferdinand.

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