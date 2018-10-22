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Türk polisi kurtarmak istediği göçmen kız için böyle ağladı

Türk polisi kurtarmak istediği göçmen kız için böyle ağladı

BODRUM'un Gümbet sahili açıklarında 2 kişinin can verdiği tekne faciasında, karaya çıkarıldığında nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp var gücüyle koşarak 100 metre ilerdeki ambulansa yetiştiren trafik polisi, sağlık ekiplerinin kalp masajını gözyaşlarıyla izledi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 14:15 - Güncelleme: 22-10-2018 14:15

Gümbet sahilinde "imdat" sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden polislerden Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli iki çocuk babası Harun Kılıçoğlu'nun, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kız çocuğunu kucağına alarak sağlık ekiplerine yetiştirme çabası takdir topladı. 

100 METRE KUCAĞINDA VAR GÜCÜYLE KOŞTU: Duygu yüklü anların yaşandığı olayda, sağlık ekiplerinin hazır beklediği sahil şeridinde yaklaşık 100 metre var gücüyle koşan Harun Kılıçoğlu, çocuğu kurtarabilmek için tüm gayretini sarfetti. 

Çevreden bir şeyler soranlara "Durun bir dakika" diyerek koşmaya devam eden  Kılıçoğlu, "Sağlıkçı var mı? Çabuk olalım, sağlıkçı gelsin." diyerek müdahaleyi hızlandırmaya çalıştı. 

Ambulansın yanına geldiğinde gücü tükenen ve burada kız çocuğunu bir vatandaşa teslim eden Kılıçoğlu, "Çabuk çabuk, yetiştirelim." diye feryat etti.

KURTARILAMADI: AA muhabiri, anbean takip ettiği polis Kılıçoğlu'nun, sağlık ekiplerinin kız çocuğunu kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı sırada gözyaşı dökmesine de tanıklık etti. Ancak sağlık ekiplerinin hayatta kalması için yoğun çaba harcadığı kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

BODRUM'DA 3 YIL ÖNCE AYLAN BEBEK DRAMI YAŞANMIŞTI
Aylan Kurdi 2 Eylül 2015'te ailesi ile birlikte Türkiye'nin Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve beş yaşındaki kardeşi ile birlikte boğularak 3 yaşında hayatını kaybetmişti.

 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 15:31 insanlığın gereğini yapmış Türk insanında bu hissiyat zaten var belki evladının yerine koydu küçük kızı bunun haber değeri ne ola ki ??

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