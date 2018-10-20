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Türk polisi Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya yakın

Türk polisi Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya yakın

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Reuters, Türk polisinin Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya yakın olduğunu duyurdu. Polisler Yalova ve Belgrad Ormanı'nda arama yapıyor, Belgrad Ormanı'ndaki güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 14:35 - Güncelleme: 20-10-2018 14:35

Reuters'e açıklama yapan bir Türk yetkili, Cemal Kaşıkçı'nın bedeninin akıbetini öğrenmeye çok yaklaştıklarını belirtti. Yapılan açıklamada Yalova ve Belgrad Ormanı'nda polislerin araştırma yaptığı ve bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiği duyuruldu.

Kaşıkçı olayını araştıran polislerin ayrıca Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş çıkış yapan tüm araçların kaydını incelediği ve Kaşıkçı'nın DNA örneklerinin Türkiye'den temin edildiği ve şu an için bu konuda Suudi Arabistan'a başvurulmasına ihtiyaç olmadığı ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Ekim 2018 14:40 Kaşıkçı mı Kepçe mi nedir bu? bu kadar gündem yaptınız arkadaş vallahi baydı

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