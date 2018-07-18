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Türk oyunu Mount and Blade'in geliştiricisi Steam geliştirici sayfasını açtı

Türk oyunu Mount and Blade'in geliştiricisi Steam geliştirici sayfasını açtı

TaleWorlds Entertainment Steam geliştirici sayfası stüdyonun tüm oyunlarını bir arada sunarken, kullanıcılar yeni oyunlarla ilgili gelişmeleri ve indirim haberlerini tek bir sayfadan öğrenebilecekler

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 01:00 - Güncelleme: 18-07-2018 01:00

Geliştiricisi olduğu Mount & Blade serisiyle tüm dünyada milyonlarca oyuncunun gönlüne taht kuran Ankaralı geliştirici TaleWorlds Entertainment, dünyanın en büyük oyun platformu Steam’de geliştirici sayfasını açtı.

 Oyuncular TaleWorlds’ün Steam geliştirici sayfasını takip ederek stüdyonun geliştirmekte olduğu oyunlar hakkında bilgi alabilecekler. Dileyen oyuncular ilgilerini çeken oyunlarla ilgili haberleri anında almak için geliştiricinin e-postalarına abone de olabilirler.

OYUNLAR HAKKINDA GÜNCEL BİLGİ AKIŞI: Geliştirici sayfasının bir diğer artısı ise stüdyonun farklı türdeki oyunları, indirilebilir içerikleri, çok satan veya yeni çıkan oyunları gibi pek çok bilgiyi tek bir sayfada görme imkânı sunması. Böylece TaleWorlds’ün hayranları bir bakışta stüdyonun en güncel çalışmalarını görebilecekleri gibi gözden kaçırdıkları veya daha önce denemedikleri oyunları da bu sayfada bulabilecekler.

Firmanın geliştirici sayfasını takip etmenin bir diğer avantajı ise oyunlar hakkındaki indirimlerden anında haberdar olma şansı. Geliştirici sayfasındaki “İndirimler” sekmesi altında stüdyonun o anda sunduğu tüm indirimleri görmek mümkün. Ayrıca oyuncular takip ettikleri stüdyolarla ilgili güncellemeleri ve indirimleri Steam ana sayfasında da daha sık görecekler.


Başta çıkışı merakla beklenen Mount & Blade II: Bannerlord olmak üzere TaleWorlds’ün tüm oyunları hakkında en yeni bilgileri yakından takip etmek ve oyunlar hakkında yeni içerikleri ve indirim haberlerini öğrenmek için firmanın geliştirici sayfasına buradan abone olmayı unutmayın.

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