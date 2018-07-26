Türk oyun şirketi Peak Games ile Ryan Reynolds arasında yenilikçi işbirliği!

Geliştirdği Toy Blast ve Toon Blast gibi oyunlarla tüm dünyada büyük beğeni kazanan Türk teknoloji şirketi Peak Games, Ryan Reynolds ile yenilikçi bir iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği, ünlü bir ismin yer aldığı, tamamen performans pazarlama bakış açışı ile tasarlanan ilk kampanya olma özelliğini taşıyor.

REKLAMCILIK TARİHİNDE BİR İLK: Hedef kitlenin tepkileri sonucu gelişen, her adımı derin analitik bilgiler ile ölçümlendirilebilen bir marka/ünlü isim ortaklığı gerçekleştirildi. Her kampanyanın başlamasını takip eden 24 saat içinde, Peak Games videoların etkisini tam olarak ölçebilme, hedef kitlenin beğenisine göre reklamları geliştirerek doğru videoyu doğru kitle ile eşleştirme şansına sahip olacak. Bu yöbüyle reklamcılık tarihinde bir ilk olacak.

Ödüllü reklam ajansı TBWA/Chiat/Day LA’in kreatif liderliğinde dokuz senaryo baz alınarak, 30’dan fazla farklı versiyon oluşturuldu. Tüm sahneler tanınmış yönetmen Tom Kuntz tarafından yönetilirken, yapım aşamasını MJZ’nin yetenekli ekibi üstlendi.

"ÇOK KOLAY VE EĞLENCELİYDİ": Çalışma, Peak Games’in 2018 yılı için belirlediği 400 milyon dolarlık global pazarlama bütçesi kapsamında gerçekleştirildi. Reynolds, “Peak Games ekibi birlikte çalışması çok kolay ve eğlenceliydi. Yaşadığım deneyimden gerçekten çok mutluyum” dedi.

“Ryan Reynolds yeteneği ve kendine özgü mizah anlayışı ile Toon Blast için ideal bir isim” diye konuşan Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Reynolds gibi bir isme performans pazarlama kampanyasında dünyada yer veren ilk mobil oyun şirketi olduğumuz için şanslıyız” dedi.

ABD’DE İLK 10'DA: Peak Games, ABD'nin en çok gelir elde eden ilk 10 oyun listesine Toy Blast ve Toon Blast gibi iki başarılı oyun sokarak pazardaki en önemli şirketlerden biri olmayı başardı. Toon Blast, bugüne dek 80 milyondan fazla indirildi ve ülkedeki en geniş kullanıcı kitlelerinden birine sahip. 2015 yılında yayınlanan Toy Blast ise, dünya genelinde 120 milyondan fazla kişiye ulaştı ve her yıl büyüyerek yoluna devam ediyor. Her iki oyun dünyada milyonlarca kişiye eğlenceli saatler yaşatıyor.

Tüm dünyada yayına giren videolar, Facebook ve Instagram’dan başlayarak önde gelen tüm video platformlarında yayınlanacak.