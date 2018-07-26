  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türk oyun şirketi Peak Games ile Ryan Reynolds arasında yenilikçi işbirliği!

Türk oyun şirketi Peak Games ile Ryan Reynolds arasında yenilikçi işbirliği!

Peak Games'in son oyunu Toon Blast’ın reklamlarında Hollywood'un ünlü aktörü Ryan Reynolds oynadı. ABD pazarının en çok gelir elde eden 10 oyunu arasında yer alan Toon Blast’ın ABD’deki kullanıcıları hedefleyen reklam filmleri serisi yayına girdi

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-07-2018 01:00 - Güncelleme: 26-07-2018 01:00

Geliştirdği Toy Blast ve Toon Blast gibi oyunlarla tüm dünyada büyük beğeni kazanan Türk teknoloji şirketi Peak Games, Ryan Reynolds ile yenilikçi bir iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği, ünlü bir ismin yer aldığı, tamamen performans pazarlama bakış açışı ile tasarlanan ilk kampanya olma özelliğini taşıyor.

REKLAMCILIK TARİHİNDE BİR İLK: Hedef kitlenin tepkileri sonucu gelişen, her adımı derin analitik bilgiler ile ölçümlendirilebilen bir marka/ünlü isim ortaklığı gerçekleştirildi. Her kampanyanın başlamasını takip eden 24 saat içinde, Peak Games videoların etkisini tam olarak ölçebilme, hedef kitlenin beğenisine göre reklamları geliştirerek doğru videoyu doğru kitle ile eşleştirme şansına sahip olacak. Bu yöbüyle reklamcılık tarihinde bir ilk olacak.

Ödüllü reklam ajansı TBWA/Chiat/Day LA’in kreatif liderliğinde dokuz senaryo baz alınarak, 30’dan fazla farklı versiyon oluşturuldu. Tüm sahneler tanınmış yönetmen Tom Kuntz tarafından yönetilirken, yapım aşamasını MJZ’nin yetenekli ekibi üstlendi.

"ÇOK KOLAY VE EĞLENCELİYDİ": Çalışma, Peak Games’in 2018 yılı için belirlediği 400 milyon dolarlık global pazarlama bütçesi kapsamında gerçekleştirildi. Reynolds, “Peak Games ekibi birlikte çalışması çok kolay ve eğlenceliydi. Yaşadığım deneyimden gerçekten çok mutluyum” dedi.

“Ryan Reynolds yeteneği ve kendine özgü mizah anlayışı ile Toon Blast için ideal bir isim” diye konuşan Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Reynolds gibi bir isme performans pazarlama kampanyasında dünyada yer veren ilk mobil oyun şirketi olduğumuz için şanslıyız” dedi.

ABD’DE İLK 10'DA: Peak Games, ABD'nin en çok gelir elde eden ilk 10 oyun listesine Toy Blast ve Toon Blast gibi iki başarılı oyun sokarak pazardaki en önemli şirketlerden biri olmayı başardı. Toon Blast, bugüne dek 80 milyondan fazla indirildi ve ülkedeki en geniş kullanıcı kitlelerinden birine sahip. 2015 yılında yayınlanan Toy Blast ise, dünya genelinde 120 milyondan fazla kişiye ulaştı ve her yıl büyüyerek yoluna devam ediyor. Her iki oyun dünyada milyonlarca kişiye eğlenceli saatler yaşatıyor.

Tüm dünyada yayına giren videolar, Facebook ve Instagram’dan başlayarak önde gelen tüm video platformlarında yayınlanacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türk oyun şirketi Peak Games ile Ryan Reynolds arasında yenilikçi işbirliği! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro