Türk ordusundan Yunan askerine gözdağı

Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Kayalıkları olayının 23. yıl dönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede devriye atarak, Yunan askerlerine gözdağı verdi.





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