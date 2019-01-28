Türk ordusundan Yunan askerine gözdağı

Kardak krizinin 23'üncü yıldönümünde Türk donanması üç savaş gemisi ve bir sahil güvenlik botuyla adanın çevresinde devriye gezdi, Yunan askerleri bu yıl kayalıklara çelenk atamadı.

Türk ordusundan Yunan askerine gözdağı

Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Kayalıkları olayının 23. yıl dönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede devriye atarak, Yunan askerlerine gözdağı verdi.

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Türk ordusundan Yunan askerine gözdağı

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi'nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları'nın 23’üncü yıl dönümünde Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Türk ordusundan Yunan askerine gözdağı

3 savaş gemisi 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nın etrafında devriye atarak Yunan askerlerinin Kardak'a yaklaşmaması için gözdağı verdi.

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Türk ordusundan Yunan askerine gözdağı

30 Ocak 1996 tarihinde yaşanan Kardak krizinin ardından 23 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı.

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