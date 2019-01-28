Türk ordusundan Yunan askerine gözdağı

Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Kayalıkları olayının 23. yıl dönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede devriye atarak, Yunan askerlerine gözdağı verdi.
Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi'nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları'nın 23’üncü yıl dönümünde Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
30 Ocak 1996 tarihinde yaşanan Kardak krizinin ardından 23 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı.
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