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Türk mühendisten dünyada bir ilk! Daha ucuz daha kaliteli

Türk mühendisten dünyada bir ilk! Daha ucuz daha kaliteli

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Mevlüt Gürbüz, diğer implantlara göre daha dayanıklı, iyileşme süreci daha kısa, enfeksiyon önleyici ve yüzde 50 daha ucuz olan "grafen ile güçlendirilmiş yeni nesil titanyum kompozit implant" yaptı

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 02:00 - Güncelleme: 28-10-2018 02:00

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz, bir ilke imza attı. Dr Gürbüz, diğer implantlara göre daha dayanıklı, iyileşme süreci daha kısa, enfeksiyon önleyici ve yüzde 50 daha ucuz 'grafen ile güçlendirilmiş yeni nesil titanyum kompozit implant' icat etti.

"ENFEKSİYON ÖNLEYİCİ İMPLANT HALİNE GETİRDİK"
İmplant hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz, "Mevcut implantlarda görülen, aşınma zamanla kemik yapısını bozmaktadır. Bu durum implantın servis ömrünü azaltmakta, iyileşme sürecini uzatmakta ve ağır metal çözünmelerinden dolayı toksik etki göstererek enfeksiyona neden olmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak için son yılların en popüler malzemesi olan grafen ile güçlendirilmiş implantı ürettik. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ VE DAHA KONFORLU
Dr. Gürbüz, geliştirdikleri implantın iyileşme sürecini hızlandırdığını, muadillerine göre daha uzun ömürlü olduğunu ve hastaya daha konforlu bir hayat sunduğunu vurguladı.

Günümüzde üretilen implantların genelde alaşım formunda üretildiğini ve grafen maddesinin girdiği her hangi bir implant yapısını göremediğini belirten Dr. Gürbüz: "Mevcut implantlardan farklı olarak belki de dünyada grafen, titanyum ve seramik tozunun birlikte kullanıldığı başka bir çalışma bulunmamaktadır." dedi.YÜZDE 50 DAHA UCUZ
Prototipini geliştirdikleri implantların maliyeti hakkında bilgi veren Dr. Gürbüz şunları söyledi: "Mevcut implantlar yurt dışından temin edilmektedir. Bizim ürettiğimiz implantlarda yerli üretim tozlar kullanıldığı için yaklaşık yüzde 50 bir maliyet düşüşü hesaplanmıştır. Samsun’un bir biyomedikal şehri olduğu düşünüldüğünde üretilen bu implantların ticarileşmesi durumunda bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıları olacaktır"Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenen, "grafen ile güçlendirilmiş yeni nesil titanyum kompozit implantlar" başlıklı TÜBİTAK projesi ayrıca; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen AR-GE proje pazarında 183 proje arasından ilk altı proje arasına girerek mansiyon ödülü kazandı.

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Kaynak : İHA

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