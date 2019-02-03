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Türk mühendisleri yerli imkanlarla yaptı 15 ayın sonunda suya indi

Türk mühendisleri yerli imkanlarla yaptı 15 ayın sonunda suya indi

Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ'ın, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tersanelerinde Türk mühendislerince yerli imkanlar kullanılarak ürettiği yeni gemisi "İÇDAŞ-5" suya indirildi.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 12:39 - Güncelleme: 03-02-2019 12:39

Türk mühendisliğinin, gelişen teknolojiyle projelendirdiği gemiler milli üretim olma özelliğini beraberinde taşırken, yurt dışından da büyük talep görüyor. Özellikle dünyada denizcilik sektörüne hakim armatörlerce tercih edilen gemiler kalite ve kullanışlılık bakımından da listenin ön sıralarında yer alıyor.


Tamamı Türk mühendislerinin yerli dizayn imkanları kullanılarak yapılan gemilerin ihracatıyla ülke ekonomisine önemli oranda döviz girdisi sağlanıyor. 

GEMİ İHRAÇ ETTİ
Tersanelerinde son 3 yılda 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, iki römorkör ve bir pilot botu inşa edip ihracata başlayan şirketin son gemisi "İÇDAŞ-5"in inşa çalışmaları tamamlandı.

Son olarak iç tefşirat ve elektronik dizayn çalışmaları kalan gemi için şirket yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenen törende kurban kesildi, dua edildi. Ardından "Vira Bismillah" denilerek geminin suya indirme işlemi yapıldı.

KARGO GÖREVİ YAPACAK
Yaklaşık 15 ayda tamamlanan ve genel kargo sınıfında görev yapacak İÇDAŞ-5'in, 150 metrelik boyu ile 15 bin DWT yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. 10 bin groston ağırlığındaki geminin makinesinin ise yaklaşık 5 bin beygir gücünde olduğu kaydedildi.

UZUN SEYİR AZ YAKIT
Geliştirilen teknolojiyle daha uzun seyir mesafesine gidip daha az yakıt sarfiyatı yapabilen gemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gereklilikleri doğrultusunda "TIER III" standartlarında nitrojen oksit salınımı, Balast Suyu Arıtma Sistemi bakımından uluslararası kurallara uygun ekipmanlarla donatıldı.

YURT DIŞINDAN TALEP YAĞDI
Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dünyanın önde gelen armatörlerine siparişle gemi üreten İÇDAŞ'ın, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler doğrultusunda iş bağlantısı için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

UÇAK GEMİSİ ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dünyanın önde gelen armatörlerine siparişle gemi üreten İÇDAŞ'ın, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler doğrultusunda iş bağlantısı için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Biga'daki fabrika tesislerinde uçak gemisi üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başlanan, 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatı çalışmaları da sürüyor.

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