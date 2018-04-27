Türk modelin feci sonu! Haberi duyan yıkıldı

Instagram'da sunduğu Make-Up ve makyaj modelleri ile ünlenen 30 yaşındaki Türk model Gülhan Abacı, Salı akşamı Almanya'nın Hamburg şehrine doğru küçük Smart aracı ile giderken kaza yaptı. O sırada 120 kilometrelik hız sınırı bulunan yolda 200 kilometre hızla giden beyaz bir BMW, Abacı'nın arabasına arkadan çarptı. Genç kızın aracı yaklaşık 300 metre sürüklendi.