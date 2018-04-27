Türk modelin feci sonu! Haberi duyan yıkıldı

Instagram'da sunduğu Make-Up ve makyaj modelleri ile ünlenen 30 yaşındaki Türk model Gülhan Abacı, Salı akşamı Almanya'nın Hamburg şehrine doğru küçük Smart aracı ile giderken kaza yaptı. O sırada 120 kilometrelik hız sınırı bulunan yolda 200 kilometre hızla giden beyaz bir BMW, Abacı'nın arabasına arkadan çarptı. Genç kızın aracı yaklaşık 300 metre sürüklendi.
Arabada büyük hasar oluşurken Gülhan Abacı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Genç kadının arabasına çarpan sürücünün 2.2 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazadan sonra A 1 otobanı saatlerce kapalı kaldı. Alman basını kazaya geniş yer verdi. Alkollü sürücü hakkında, adam öldürmeye sebebiyet vermekten soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Sürücü hakkında, adam öldürmeye sebebiyet vermekten soruşturma başlatıldığı açıklandı. Kazadan sonra Abacı'nın yakınları ve sevenleri büyük üzüntüye boğuldu.
Amca Kazım Abacı, yeğeninin ölümüyle yıkıldı.
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