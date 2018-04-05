Türk model ve sevgilisinden otel odasında seksi pozlar

Adı Aralık 2017'de şarkıcı İrem Derici'yle anılan yakışıklı model ve oyuncu Barış Murat Yağcı'nın Alman model sevgilisi Brenda Patea İstanbul'a geldi. Çift kaldıkları otel odasında seksi pozlar verdi.

Türk model ve sevgilisinden otel odasında seksi pozlar

Daha önce 'Şevkat Yerimdar' adlı dizide Bora karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan yakışıklı model ve oyuncu Barış Murat Yağcı, yeni bir aşka yelken açtı. Adı bir ara şarkıcı İrem Derici'yle anılan Barış Murat Yağcı, aşkı yurt dışında buldu. 27 yaşındaki yakışıklı model, gönlünü Alman manken Brenda Patea'ya kaptırmıştı. Model sevgilisiyle kameraların karşısına geçip aşkını ilan eden çift, İstanbul'da bir araya geldiler.

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Türk model ve sevgilisinden otel odasında seksi pozlar

Barış Murat Yağcı 1 ay önce de Alman model Brenda Patea ile aşk yaşamaya başlamıştı. Brenda Patea tatil için Berlin’den İstanbul’a geldi. Sevgililer kaldıkları otel odasında seksi pozlar verdi. Bu aşk, Alman medyasının da ilgisini çekti. İkili her iki taraftan da sık sık reklam teklifi almaya başladı.

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Türk model ve sevgilisinden otel odasında seksi pozlar

İşte Barış Murat Yağcı ve model sevgilisinin aşk dolu pozları...

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Türk model ve sevgilisinden otel odasında seksi pozlar

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