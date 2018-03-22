Türk model Sıla Şahin'in çıplak fotoğrafları sızdırıldı

2011 yılında erkek dergisi Playboy’un Almanya edisyonuna çıplak pozlar vererek, “Playboy’a soyunan ilk Türk” olan Sıla Şahin, Almanya’nın gündeminde. Almanya'nın en popüler oyuncularından biri olan Türkiye doğumlu Sıla Şahin, siber saldırıya maruz kalan ünlü isimler arasına katıldı. Alman Bild gazetesi, 32 yaşındaki Şahin'in uygunsuz fotoğraflarının internete sızdırıldığını açıkladı. Olay üzerine harekete geçen Sıla Şahin, avukatına talimat verdi.
6 aylık hamile olan 32 yaşındaki Şahin hakkında bir habere imza atan Bild gazetesi, genç oyuncunun siber saldırıya maruz kaldığını aktardı. Gazetenin haberinde, Şahin’in bu gelişme ile şok olduğu belirtilirken, siber saldırganların Şahin’in uygunsuz fotoğraflarının internet üzerinde paylaşıldığı açıklandı.
Doğum için gün sayan Şahin, Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger ile evlenmiş ve eşinin kariyerine devam ettiği Norveç’te yaşamaya başlamıştı. Alman basınında yer alan haberlere göre Şahin, avukatına talimat vererek fotoğrafların kaldırılması için işlemleri başlattı.
İşte Sıla Şahin'in Instagram paylaşımları...
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