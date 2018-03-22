Türk model Sıla Şahin'in çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Doğum için gün sayan Şahin, Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger ile evlenmiş ve eşinin kariyerine devam ettiği Norveç’te yaşamaya başlamıştı. Alman basınında yer alan haberlere göre Şahin, avukatına talimat vererek fotoğrafların kaldırılması için işlemleri başlattı.

