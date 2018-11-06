Türk model Elif Aksu'nun sevgilisiyle banyoda çıplak pozları olay oldu

Geçtiğimiz yıl Ibiza’da geçirdiği trafik kazasıyla pek çok ülkenin magazin gündeminde kendine yer bulan 25 yaşındaki Türk asıllı fakat Avusturya vatandaşı olan Elif Aksu, gönlünü Kevin Reichard isimli iş insanına kaptırmıştı. Galatasaraylı olan ve sık sık Türkiye'ye gelen Aksu, sosyal medyada fenomen haline geldi.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur paylaşımlar yapan genç model Aksu, yeniden Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı.
Bruno adlı iş adamı sevgilisinden ayrıldıktan sonra yeni bir birlikteliğe başlayan model Kevin Reichard'la aşk yaşıyor. Reichard, sevgilisi Elif Aksu'nun doğum gününü kutlamak amacıyla Instagram'dan fotoğraflarını paylaştı.
Paylaştığı fotoğrafların arasında yer alan bir fotoğraf ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Küvette çıplak bir şekilde poz veren çiftin bu fotoğrafına tepkiler yağdı.
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