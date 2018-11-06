Türk model Elif Aksu'nun sevgilisiyle banyoda çıplak pozları olay oldu

Geçtiğimiz yıl Ibiza’da geçirdiği trafik kazasıyla pek çok ülkenin magazin gündeminde kendine yer bulan 25 yaşındaki Türk asıllı fakat Avusturya vatandaşı olan Elif Aksu, gönlünü Kevin Reichard isimli iş insanına kaptırmıştı. Galatasaraylı olan ve sık sık Türkiye'ye gelen Aksu, sosyal medyada fenomen haline geldi.