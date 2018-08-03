  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türk milyonerler 2017 bakın neye yatırım yapmış!

Türk milyonerler 2017 bakın neye yatırım yapmış!

Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, haziranda 2017 sonuna göre 75 milyar liralık döviz, 16 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-08-2018 13:12 - Güncelleme: 03-08-2018 13:12

Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, haziranda 2017 sonuna göre 75 milyar lira artarak 482.7 milyar liraya ulaştı. Aynı dönem TL hesaplarında 16 milyar liralık bir artış kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Haziran 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 143 bin 128 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 926 milyar 465 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor. 

PARALARININ ÇOĞU DÖVİZDE
Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 439 milyar 589 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 482 milyar 701 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 175 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Buna göre milyonerlerin hesabında haziran sonu itibarıyla yaklaşık 4.2 milyar liralık altın, 483 milyar liralık döviz, 440 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor. Geçen yıl sonunda ise milyonerlerin hesabında 3.2 milyar liralık altın, 408 milyar liralık döviz ve 424 milyar liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına 1 milyar liralık altın, 75 milyar liralık döviz, 16 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi.

KURUMLAR DÖVİZ, BİREYLER ALTIN TERCİH ETTİ
Türkiye'de haziran ayı itibarıyla bankalarda bulunan 4.2 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.

Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 3 milyar 243 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 932 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 77.5'inin gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti. 

Milyoner ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 286 milyar 315 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek kişilerde 189 milyar 140 milyon lira, resmi kuruluşlar da 7 milyar 246 milyon lira olarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 482 milyar 701 milyon liralık döviz hesabının yüzde 59.3'ünün ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 143 milyar 987 milyon lira, resmi kuruluşlarda 70 milyar 286 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 225 milyar 316 milyon lira olarak dağılıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türk milyonerler 2017 bakın neye yatırım yapmış! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • d21 03 Ağustos 2018 13:28 olan fakire oluyor. devlet eliyle bankalar milleti faiz bataklığına sürükledi. bu iş böyle olmaz!!!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro