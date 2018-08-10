Türk lirası değer kaybederken borsa yerinde duruyor bunun sebebi ne?

Tarihi zirvedeki dolar/TL'ye karşın BIST 100 sınırlı satıcılı bir seyir izliyor.

TL savrulurken borsa yerinde duruyor. BIST 100 endeksi yüzde 1.5 civarı satıcılı açılmasının ardından kayıplarını hızla toparlayarak bir ara artıya döndü. Endeks saat 12:32'de yüzde 0.22 düşüşle hareket ediyor.

Piyasalar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomik modele yönelik açıklamalarını izleyecek. Diğer taraftan piyasadaki tansiyonun düşmesi için Merkez Bankası'nın bir adım atması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, endeksin diğer TL varlıklara göre daha dayanıklı görünmesinde birkaç unsurun etkili olduğunu belirterek, "TL'deki değer kaybıyla birlikte hisselerin yabancı para cinsinde zaten düşmesi, endeksteki düşüşün çok daha sert olmasını kısa vadede sınırlıyor... TL'deki değer kaybıyla birlikte hisseler yabancı para cinsinde zaten düşüyor ama bunu TL bazında görmüyoruz. Reel anlamdaki kayıp, gördüğümüz değer kaybı değil, aslında daha fazla" dedi.

Endekste çok daha sert bir düşüş yaşanmamasındaki bir başka etkenin de endeksteki ağırlık değişiklikleri olduğunu ifade eden Demirtaş, "Dolardaki yükseliş aslında bankalara ciddi sekte vuruyor. Ancak endekste bankaların ağırlığı azaldı... Daha önce endekste bankalara bağlıydık, şu anda ise sanayi şirketlerinin ağırlığı arttı" eddi ve ekledi:

"Endekste ağırlığı yüksek şirketler ekonomideki duruma karşı daha dayanıklılar, endeksteki sert düşüşü bu da koruyor. İhracat yapan, yabancı para geliri olan Erdemir gibi şirketler var. Özellikle bazı hisselerde temettü bekliyorsanız... Dolayısıyla dolar yukarı gidince, borsa hemen aşağı gitmiyor. Ancak kısa vadeli olarak borsa iyi gidiyor gibi olabilir. Fakat bunun etkisini, temeller bozulduğu ve şirket kârlarını aşağı çekme potansiyeli olduğu için gecikmeli göreceğiz."

BANKALAR DÜŞÜŞTE: Bankacılık endeksi aynı saatte yüzde 2.10 düşüşte. Öte yandan Türkiye'de iştirakları olan Avrupa bankalarının hisseleri TL'nin dolar karşısında yeni tarihi dip seviyeleri görmesi ve ECB'nin Avrupa'daki bankaların Türkiye'de maruz kaldıkları risk hakkında endişe belirttiğini ortaya koyan Financial Times haberinin ardından yüzde 4'e kadar geriledi.

İspanyol Bankası BBVA'nın hisseleri açılışta yüzde 3.8, Fransız BNP Paribas yüzde 2.6, İtalyan UniCredit yüzde 3.7 düşüşle açılmıştı. BBVA'nın ana ortak olduğu Garanti Bankası yüzde 2.43, Uni Credit'in ortağı Yapı Kredi yüzde 2.45 düşüşle hareket ediyor.