Türk kraliçe çıplak fotoğrafla şantaj yaptı bedeli ağır oldu

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması’nı kazanan ilk Türk kızı olan Sibel Demiralp, işadamlarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında çete üyesi olma suçlamasıyla tutuklandı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, takı ve mücevherat işi yapan işadamı H.F., savcılığa başvurarak. The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Türk kızı olan Sibel Demiralp'den şikayetçi oldu. İddiaya göre işadamı H.F., Demiralp'le bir restoranda tanıştı. Ardından Demiralp'le iletişim kuran işadamı, kahvaltı yapmak bahanesiyle davet edildiği Şişli'de, günübirlik kiralanan bir evde, Demiralp'in iş birliği içerisinde bulunduğu çete üyelerince alıkonuldu. İşadamı, üyeler tarafından darp edildiğini ve çıplak fotoğrafları çekildiğini, ardından fotoğraflarla şantaja maruz kaldığını iddia etti. Twitter

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DÖRT KİŞİLİK ÇETE: İşadamının ihbarı sonrası manken Demiralp ile birlikte Ahmet S., Ferdi A. ve Merve E. adlı üç çete üyesi de düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şikayetçi işadamı tarafından teşhis edilen üç çete üyesiyle birlikte mahkemeye sevk edilen 23 yaşındaki ünlü manken, tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda çete üyeleri ve güzellik kraliçesi Demiralp hakkında dava açıldı. Twitter

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"PİŞMANIM" DEDİ: Dava kapsamında, geçtiğimiz ay İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Demiralp, gözyaşları içinde ifade vererek pişman olduğunu söyledi. Twitter

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