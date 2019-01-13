Türk kimyager üretti teklif Kanada’dan geldi

SAMSUN’da Kimyager Yücel Kaynak, 6 yıl önce hızlı buz ve kar çözücü formülü geliştirmek için bilimsel çalışmalara başladı. Kaynak’ın ürünü için Kanada’dan teklif geldi.

Türk kimyager üretti teklif Kanada’dan geldi

Türk kimyager, 6 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda çevre dostu ve eksi 45 dereceye kadar buz ve karı 20 dakika içinde çözebilen özel formüllü granül üretti. Kimyager Yücel Kaynak, Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (TEKNOPARK) 6 yıl önce hızlı buz ve kar çözücü formülü geliştirmek için bilimsel çalışmalara başladı.

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Türk kimyager üretti teklif Kanada’dan geldi

ADI "BUZ YAK"
Uzun süren araştırmaları sonucu Kaynak, çevre dostu ve eksi 45 dereceye kadar buz ve karı 20 dakika içinde çözebilen özel formüllü granül üretmeyi başararak ürettiği ürüne "Buz Yak" adını verdi. Özel formüllü "Buz Yak", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden onay aldı.

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Türk kimyager üretti teklif Kanada’dan geldi

SOĞUK ÜLKELERDE DENENDİ
Kimyager Kaynak, yaptığı açıklamada, kar ve buz çözücü özel formüllü granülü, 6 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda ortaya çıkardıklarını söyledi. Ar-Ge çalışmasının tamamlandığını ifade eden Kaynak, "Seri üretiminin yapılması için fabrikasının kurulması gerekiyor. Ürünü deneme safhasında Kanada, Rusya, Avrupa ve İskandinav ülkelerine gönderdik ve başarılı olunca çok büyük talep almaya başladık. Ürünümüz yüzde 80'i ihracat yapılabilecek bir üründür" dedi.

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Türk kimyager üretti teklif Kanada’dan geldi

KANADA'DAN TEKLİF GELDİ
Ürünün Kanada üretimi için kendilerine teklif geldiğine işaret eden Kaynak, şöyle devam etti: "Türkiye'de üretmek istiyoruz. Ancak bu belli bir yatırım istiyor, bu noktada devletimizden veya yatırımcılardan yardım bekliyoruz. Alacağımız destekle seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Granülümüz yolu, betonu ve demiri koruyan bir özelliğe sahip. Ürünün muadili yok. Tuza göre kullanımı 10 kat daha az olduğu için hem doğaya daha az ürün atılmış olacak. Doğaya kesinlikle zarar vermemesinin yanı sıra atığı da toprakta gübre etkisi göstermektedir.”

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