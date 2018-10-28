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Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi'nde milli üretime tam destek

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi'nde milli üretime tam destek

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi'nde milli üretime tam destek mesajları verildi.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 22:45 - Güncelleme: 28-10-2018 22:45

Türk Kalp Damar Cerrahisi Genel Sekreteri Kürşat Bozkurt, Doç. Dr Halit Yerebakan,, Op. Dr. M. Fatih Yılmaz, Doç. Dr H. Selçuk Gedik, Prof. Dr. Turhan Yavuz, Prof.Dr. Ahmet Akgül, Prof. Dr. Alptekin Yasim, Prof. Dr. Kanat Özışık, Doç. Dr. Selami Gürkan, Doç. Dr. Celal Selçuk Ünal, Op.Dr. Ali Baran Budak, RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, RD Global Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soylu ve RD Global Satış Pazarlama Müdürü Oğuz Dinç ile TKDCD 2018 Kongresi’nin açılışında yer aldılar.

Kongrede ana sponsor olan RD Global & İnvamed, Kalp-Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Girişimsel Radyoloji, Nöroradyoloji, Onkoloji, Kanser Cerrahisi, Ortopedi, Beyin Cerrahisi ve Genel Cerrahi alanlarında yüksek teknolojik girişimsel tıbbi cihazlar ve ayrıca Paklitaksel gibi kanser ilaçları üreten, AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yaparak tamamı patent ve faydalı model belgesi ile Türkiye adına tescil edilmiş olan bir firmadır.

Ulusal Medikal Endüstrisinde 'ilk'lere imza atmış bir kuruluş olarak bu öncü görevimizi sürdürmek ve uluslararası alanda da yaptığımız atılımları 'global öncü' seviyesine getirmek olduğunu vurgulayan RD Global & İnvamed Yönetim kurulu başkanı Raşit Dinç, "Dünyada yenilikçi olarak farkındalığımız sayesinde, ülkemiz ve dünya insanlarına daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için yenilikçi, kaliteli, güvenilir ve en uygun maliyetli ürünleri sunmak görevimizdir" diye konuştu.

Türkiye ve dünya pazarında Temren, ICT, Dovi,Viper, TPS, Mantis,Thermoblock, Venablock, Extender ve Waterjet gibi isim yapmış ürünlerin sahibi olan RD Global & İnvamed ailesi, cerrahi işlem gerektirmeyen, inovatif girişimsel tedavi yöntemleri geliştirmekte olan bir kuruluştur.

Hedeflerinin dünyada tıbbi malzeme üretimi yapan firmalar arasında ilk 5’e girmek olduğunu belirten  RD Global & İnvamed Yönetim kurulu başkanı Raşit Dinç 20 çeşit ürün grubunun tamamı, üretim tesislerinde yerli kaynaklarla Türkiye’de ilk defa üretildiğinden dolayı, bu alanlarda dışa bağımlılığı tümüyle en aza indirgemekte olduğunu belirtti.

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