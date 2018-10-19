Türk kahvesi servisi yapan japon robot fuarın gözdesi oldu

Farklı konseptlerde endüstriyel robotların sergilendiği 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde Mitsubishi Electric, Türk kahvesi servis eden Japon robotuyla öne çıktı.

Endüstriyel robotların Türkiye’deki en büyük buluşması olarak WOW Kongre Merkezi’nde 16-18 Ekim'de düzenlenen 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’ne katılan Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servis eden Japon robotuyla öne çıktı.

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Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dijital fabrikalar ve robot teknolojileri alanındaki inovatif çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, endüstriyel robotların Türkiye’deki en büyük buluşması olarak tanımlanan 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’ne "Sağ Kolunuz" konseptiyle katıldı.

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Sanayicilerin güven içinde işlerini emanet edebilecekleri sağ kolu olmaya aday yetenekli robotlarını sergileyen Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servis eden Japon robotuyla dikkati çekti. Twitter

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