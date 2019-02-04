Türk kadınlara asılıp yüz bulamayan Karius bakın neye karar verdi

FHM Dergisi tarafından 2010'da dünyanın en güzel üçüncü kadını seçilen Sophia Thomalla sevgilisinin çapkınlığıyla ilgili bir soruyu şöyle cevaplamıştı: “Karius için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence o en güçlü adamlardan biri. İlişkimiz güzel gidiyor. İstediğim an uçağa binip İstanbul'a gitme konusunda sıkıntım yok.”