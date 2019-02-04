Türk kadınlara asılıp yüz bulamayan Karius bakın neye karar verdi

Sezon başında İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius (25) çapkınlıkları ile gündeme gelmiş, Türk güzellere attığı mesajlarıyla da adından söz ettirmişti.
NİŞANLANACAKLAR: Beşiktaşlı kaleci Loris Karius 2 aydır Alman model Sophia Thomalla (29) ile birlikte. Çiftin sezon sonunda nişanlanacağı, Sophia'nın Türkiye'ye yerleşeceği konuşuluyor. Bu arada sevgililer birbirlerinin yüzlerini vücutlarına dövme yaptırmış.
FHM Dergisi tarafından 2010'da dünyanın en güzel üçüncü kadını seçilen Sophia Thomalla sevgilisinin çapkınlığıyla ilgili bir soruyu şöyle cevaplamıştı: “Karius için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence o en güçlü adamlardan biri. İlişkimiz güzel gidiyor. İstediğim an uçağa binip İstanbul'a gitme konusunda sıkıntım yok.”
Loris Karius bir röportajında “Dövmelerimin sayısını unuttum. En son 25’in üzerindeydi” demişti.
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