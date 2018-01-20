Türk jetleri PKK/PYD'nin can damarını kesti

Türk savaş uçakları, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanını vurdu.
Türk savaş uçakları, PKK/PYD terör örgütünün elindeki Minniğ Havalimanı'nı vurdu. Bu havalimanı, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye silah sevk ederken kullandığı havalimanıydı.
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