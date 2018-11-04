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Türk Hava Yolları’nın Ridley Scott tarafından çekilen reklamı yayınlandı

Türk Hava Yolları’nın Ridley Scott tarafından çekilen reklamı yayınlandı

Türk Hava Yolları’nın Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott tarafından çekilen yeni reklam filmi Youtube üzerinden yayına girdi. Film önümüzdeki günlerde tüm dünya televizyonlarında gösterilecek.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 12:05 - Güncelleme: 04-11-2018 12:05

Yeni reklam filmini, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştı. Çekim mekanı olarak THY’nin 777’si, İstanbul Havalimanı ve İstanbul’un güzelliklerinin kullanıldığı reklamda yeni kabin memuru üniformaları da dikkat çekiyor.

Filmin başrolünde Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks bulunuyor. Seri olarak planlan reklam filminin ilk bölümünde İstanbul Havalimanı, Yerebatan Sarnıcı, Ortaköy Camii, Çırağan Sarayı gibi İstanbul'un çeşitli mekanlarına yer verildi.



Son birkaç yıldır reklamlarında ünlü isimlere yer veren ve Super Bowl organizasyonlarında bunları yayınlayarak ses getiren Türk Hava Yolları (THY), yeni reklem filmini yayınladı. Hollywood'un birçok başarılı filmine imza atan Oscar Ödüllü Ridley Scott'un yönettiği yeni THY reklamının başrolünde ise Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks bulunuyor. Filmin yan rolünde ise Aure Atika yer alıyor.

Sosyal medyadan paylaşılan filmin fragmanında, İstanbul Havalimanı, Yerebatan Sarnıcı, Ortaköy Camii, Çırağan Sarayı gibi İstanbul'un çeşitli mekanlarına yer verildiği görülüyor. Yeni reklam filminin THY'nin yanı sıra, Türkiye'nin ve İstanbul Havalimanı'nın tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Oscalı ödüllü İngiliz yönetmen Ridley Scott'un, Gladyatör, Kara Şahin Düştü, Marslı, Amerikan Gangster, Thelma & Louise, Uzaylı, Robin Hood, Cennetin Krallığı gibi filmlerde imzası bulunuyor. 2003 yılında film endüstrisine katkılarından dolayı ünlü yönetmene ükesine 'Sir' unvanı verildi.

Filmin başrol oyuncusu Hoeks Festroia Uluslararsı Film Festivali'nde "Altın Film"  ödülünü kazanan Tirza ve gişede büyük başarı elde eden Blade Runner 2049 gibi filmlerin başrolünde yer almıştı. 

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