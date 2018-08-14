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Türk Hava Yolları'ndan ABD kararı! Artık vermeyecek

Türk Hava Yolları'ndan ABD kararı! Artık vermeyecek

ABD ve Türkiye arasında kriz bir türlü çözülemiyor. Türk Hava Yolları, ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 10:47 - Güncelleme: 14-08-2018 10:47

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." dedi.

THY'nin ardından Türk Telekom da "ABD'ye reklam verme" kampanyasına dahil oldu.

TÜRK TELEKOM DA KATILDI: Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı.

​Türk Telekom CEO'su Paul Doany de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz / engellenebiliyoruz, ama onlara bu olmuyor)" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 12:38 bu başlıkları kim atıyor? ''artık vermeyecek'' nedir ya? betmene süpermene yeterince verdiler zaten (reklamı)

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