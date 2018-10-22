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Türk Hava Yolları günde 60 kez dünyayı dolaşıyor

Türk Hava Yolları günde 60 kez dünyayı dolaşıyor

TÜRK Hava Yolları (THY), 24 saatte her 61 saniyede bir uçuş gerçekleştirirken, aynı gün içerisinde 2 milyon 400 bin 521 kilometre ortalama yol kat ediyor, dünyayı 60 kez dolaşıyor.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 11:08 - Güncelleme: 22-10-2018 11:08

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları’nın 24 saatini resmi twitter adresinden paylaştı. ‘THY’nin 24 saati nasıl geçer başlıklı’ bir başlıklı bir paylaşımda bulunan Ekşi, “Günlük ortalamada dakikada 1 uçağın kalkış yaptığını dünyayı 60 kez dolaştığını biliyor musun? Hayırlı bir hafta dileklerimiz ile milletimiz için 7/24 hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Durmak Yok!” dedi. 

THY, GÜNDE 213 BİN YOLCU TAŞIYOR

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, paylaşımının ardından Türk Hava Yolları’nın 24 saatini anlatan bir grafik paylaştı. Grafikte şu bilgiler yer aldı:

“Türk Hava Yolları uçakları her 61 saniyede bir uçuş gerçekleşiyor.  2 milyon 400 bin 521 km. ortalama yol kat ediyor. Uçaklar, her gün ortalama 3 bin 971 saat havadadır. Bu 165 güne tekabül etmektedir.  Ortalama 211 bin 157 boarding kart basılıyor.  Ortalama 11 bin 697 kişi business lounge kullanıyor. Ortalama 241 bin 140 rezarvasyon ve biletleme yapılmaktadır. Ortalama 323 bin 019 websitesi ve mobil uygulamamızı kullanıyor. Ortalama 226 bin 166 adet ikram yüklenirken,14 bin 613 ton yakıt tüketiyoruz.  Ortalama 3 bin 722 ton kargo, 213 bin 767 yolcu taşınıyor.  Her gün uçuşlarda ortalama  1 bin 739 pilot ve 2 bin 974 kabin memuru görev alıyor."

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