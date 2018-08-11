  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türk hacker grubu ABD'yi sallamaya devam ediyor

Türk hacker grubu ABD'yi sallamaya devam ediyor

Türkiye'de yargılanan Papaz Andrew Brunson'u bahane ederek Türk bakanlara yaptırım uygulayan ABD yönetimi, ekonomi üzerinden de Türkiye'ye saldırı başlatmıştı. Türk hacker grubu Ayyıldız TİM'in alınan bu hukuk dışı kararlara karşı mücadelesi devam ediyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-08-2018 23:09 - Güncelleme: 11-08-2018 23:09

FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ardından ev hapsine alınan Papaz Andrew Craig Brunson nedeniyle ABD ve Türkiye arasında büyük bir kriz yaşanmaya başlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulayan ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye ekonomi üzerinden saldırı başlatarak manipülatif hamlelerle doların yükselmesine neden olmuştu.

Türk hacker grubu Ayyıldız TİM alınan hukuksuz karar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Towers'ın sitesini hacklemişti. AY Yıldız Tim'in ABD'ye yönelik siber hamleleri devam ederken ABD Federal Bankasına ve diğer birçok bankaya yönelik siber saldırıların hız kesmeden süreceği öğrenildi. Grubun internetten yapmış olduğu paylaşımlarda yeni hedefin ise ABD borsasına yönelik olacağı açıklandı. AY Yıldız Tim siber saldırılarla çok sayıda önemli siteye erişimi engellemişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türk hacker grubu ABD'yi sallamaya devam ediyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro