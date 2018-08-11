Türk hacker grubu ABD'yi sallamaya devam ediyor

FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ardından ev hapsine alınan Papaz Andrew Craig Brunson nedeniyle ABD ve Türkiye arasında büyük bir kriz yaşanmaya başlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulayan ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye ekonomi üzerinden saldırı başlatarak manipülatif hamlelerle doların yükselmesine neden olmuştu.

Türk hacker grubu Ayyıldız TİM alınan hukuksuz karar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Towers'ın sitesini hacklemişti. AY Yıldız Tim'in ABD'ye yönelik siber hamleleri devam ederken ABD Federal Bankasına ve diğer birçok bankaya yönelik siber saldırıların hız kesmeden süreceği öğrenildi. Grubun internetten yapmış olduğu paylaşımlarda yeni hedefin ise ABD borsasına yönelik olacağı açıklandı. AY Yıldız Tim siber saldırılarla çok sayıda önemli siteye erişimi engellemişti.