Türk hacı adayı kalp krizi geçirdi

Türkiye’den Suudi Arabistan’a hacı olmak için giden 60 yaşındaki bir adam ölümden döndü… Suudi Arabistan basınında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, olayın Medine’deki bir otelin resepsiyon bölümünde yaşandığı ifade edildi.

Video kayıtlarında Medine’deki otelin lobisinde bekleyen adamın oturduğu yerden fenalaşarak yere düştüğü görülürken, hareketsiz kalan adama ilk müdahale hotelin resepsiyonunda çalışan Fahd Ghuwaizi Al Harbi’den geldi. Resepsiyon görevlisi adama müdahale ederek yaşama döndürürken, Türk’ün kimliği açıklanmadı.

İsmi açıklanmayan adamın yüksek tansiyon ve diyabet hastası olduğu açıklanırken Al Harbi’ye Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafıandan onur madalyası verildi.