Türk Görev Kuvveti Komutanlığında mezuniyet heyecanı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen mezuniyet töreninde 37'si kara, 5'i deniz, 5'i de hava kuvvetlerinden 47 astsubay diplomalarını aldı.

Törende STGK Komutanı Kurmay Albay Mehmet Yasin Kalın'ın yanı sıra, Türkiye'den Genelkurmay İstihbarat Başkanı ve Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral İrfan Özsert, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali'den Parlamento Başkanı Muhammed Mursel Şeyh, Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed ve Somali Genelkurmay Başkanı Abdulveli Cami Gurd hazır bulundu.

Törende konuşma yapan Kurmay Albay Kalın, Somali'deki Türk Görev Kuvveti'nin Somali ordusunu güçlendirmek amacıyla eğitim ve mezunlar vermek üzere çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Mezun astsubayların bir yıldır aldıkları eğitimi tamamladıklarını belirten Kalın, Somali bayrağı altında halklarının onuru ve ülkelerini savunmada görevlerini yerine getireceklerini vurguladı.

Tümgeneral Özsert, Türkiye'nin 30 yıl boyunca çeşitli krizlerden büyük sıkıntılar çeken Somali ordusunun eğitimi için çaba gösteren ülkelerin başında geldiğine dikkati çekti.

Somali'deki Türk Görev Kuvveti'nin ülkedeki tüm askeri kurumlarda sistemin ve gücünün artırılmasını hedeflediğini belirten Özsert, bunun Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin gücünü yansıttığını dile getirdi.

Öte yandan törende konuşma yapan Somali Savunma Bakanı Muhammed, Türkiye'nin ülkesinin ordusuna verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Somali Parlamento Başkanı Şeyh ise birçok alanda Somali'nin yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

Şeyh, "Türk askeri sayesinde silahlı kuvvetlerimiz teröristlerle daha sert ve güçlü bir şekilde mücadele edecektir" dedi.

Törende mezun astsubaylar ve piyade birlikleri askeri geçit yaptı. Mezuniyet töreninde ayrıca dönem birincilerine ödüller verildi.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.

  • Güncel 07 Ağustos 2018 19:13
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