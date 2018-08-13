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Türk generalin ABD'ye tepkisi! Mehmet Acet yazdı

Türk generalin ABD'ye tepkisi! Mehmet Acet yazdı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Türkiye'yi ekonomik saldırılarla teslim almak isteyen ABD'nin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra yaptığı çirkin hamlesini köşesine taşıdı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 07:54 - Güncelleme: 13-08-2018 07:54

Papaz Brunson krizini görüşmek üzere 9 Ağustos'ta bu ülkeye giden Türk heyetine, ABD yönetiminin saat 18.00'e kadar süre verdiği ortaya çıkmıştı. Trump ve ekibinin küstah tutumunu Yeni Şafak gazetesi Mehmet Acet, "Olduğunuz yerde çökün!" başlıklı yazısında kaleme aldı. Yazar, ABD'nin Türkiye'ye karşı bitmek bilmeyen düşmanlığına dair bir olayı paylaştı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN HEMEN SONRA
"(...)ABD, Rahip Brunson meselesini çözülemez hale getirerek, ya da çözülmesini geciktirerek ne yapmaya çalışıyor? Bu sorunun da açık bir yanıtı var aslında.

Türkiye’ye ve Tayyip Erdoğan’a bir bedel ödetmek istiyorlar. Hayır, bu cümle hafif kaldı. Doğru cümle şu:  Türkiye’nin olduğu yerde çökmesini istiyorlar! Şimdi hatırladım. Bu ifadeyi başka bir bağlamda daha kullanmıştım.

15 Temmuz’un açtığı yaralar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde pilot açığı çıkmış, açığın daha hızlı bir şekilde kapatılması için Türkiye Pakistan’dan F-16 eğitmeni istemiş ama ABD, sözleşmelerdeki haklarını kullanarak buna mani olmuştu.

Bu duruma fena halde içerleyen bir Türk general, durumu aynı cümle ile ifade etmişti: “Bunun anlamı şu: Olduğunuz yerde çökün demek istiyorlar!”

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

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