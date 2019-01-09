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Türk gayrimenkul firmaları gurbetçilerin ayağına gidiyor

Türk gayrimenkul firmaları gurbetçilerin ayağına gidiyor

Düsseldorf’ta 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Evim Türkiye Fuarı için çalışmalar başladı. Fuarda her bütçeye uygun binlerce emlak tanıtımı yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 04:11 - Güncelleme: 09-01-2019 04:11

Almanya'nın Düsseldorf bölgesinde düzenlenecek Evim Türkiye Gayrimenkul Fuarı için çalışmalar hızlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve iştiraki Emlak Konut’un yanı sıra, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) de fuara destek veriyor.

Destek sözü
Muhabirce Gazetesi'nde yer alan habere göre, Köln, Düsseldorf ve Essen Başkonsoloslarını makamlarında ziyaret eden Demirören Medya ve İstexpo temsilcileri Evim Türkiye fuarını tanıttı. Başkonsoloslar da, hem sektörün hem de Almanya’daki vatandaşların bu fuara ihtiyacı olduğunu vurgulayıp destek sözü verdiler.

Yatırım için doğru adres
Türkiye ekonomisinin yararına olacak her organizasyonu desteklediklerini belirten T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, özellikle Almanya’da yapılacak tanıtım faaliyetlerinin önemini anlattı. Almanyada’ki Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Almanlara da bir şekilde ulaşılması gerektiğini belirten Gürel, Düsseldorf’un bu organizasyon için çok doğru bir adres olduğunun altını çizdi. 


Sektörün ve vatandaşın yararına
T.C.Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ise böyle bir fuarın hem Türk gayrimenkul firmalarının hem de Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının yararına olacağını söyledi. Bu tür organizasyonların artması gerektiğini söyleyen Erciyes, “Almanya’daki tüm vatandaşlarımıza bu fuarı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu. 

Kur avantajı
Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ise Essen ve çevresinde yaşayan Türk yoğunluğunu belirterek,  özellikle son dönemde kurlardaki artışın Türkiye’de yatırım yapmaya fırsat yarattığını ve bu fuarda yer alacak firmaların Almanya’daki vatandaşlara sağlayacakları finansal çözümlerle birlikte iki tarafın da mutlu olacağını söyledi. Düsseldorf, Köln, ve Essen Başkonsolosları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu fuarın destekçisi olmasının ayrıca güven oluşturduğunu kaydetti.

Fuara davet
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ‘Evim Türkiye’ fuarına destek verdiklerini belirterek “Yurtdışında ülkemizi tanıtan fuarlar, organizasyonlar yapmamız önem arz ediyor. Bu tanıtımlar bize ve sektörümüze olumlu bir şekilde yansır. Tüm sektör temsilcilerini Evim Türkiye fuarına katılmaya davet ediyorum” diye konuştu. Yabancıya mülk satışı konusunda da bilgi veren Bakan Kurum, “Yabancıların vatandaşlık kazanabilmesi için gereken 1 milyon dolarlık ev alma şartının 250 bin dolara inmesi beklenen etkiyi hemen gösterdi ve satışlar arttı. Projelerimizi tüm ülkelerde tanıtmaya çalışıyoruz. Sektörümüze, şehirlerimize olan ilgiyi her geçen gün artırıyoruz. Bu ilgi giderek artacak. Önümüzdeki sene, yabancıların yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk almasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

Türk gayrimenkul sektörü Düsseldorf'a taşınıyor
428 bin şirketin üye olduğu dünyanın ikinci büyük Odası olan İstanbul Ticaret Odası da Düsseldorf Messe’de (Fuar) düzenlenecek Evim Türkiye fuarına 256 metrekarelik standıyla katılıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İTO olarak bir anlamda İstanbul’u Düsseldorf’a taşıyacağız. İnşaat ve gayrimenkul sektörü, yeni satış imkanlarını çok uzakta değil, Avrupa’daki Türkiye’de bulacak. Dövizdeki dalgalanmadan etkilenmeyen gurbetçilerimiz de, birikimlerini en iyi şekilde bu sektörde değerlendirme ve daha da kazançlı çıkma şansına sahip olacak. Evim Türkiye Fuarı, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da yaşayan yabancıların Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımı yaparak, yatırımcı Türk vatandaşı olmaları için de ciddi bir fırsat” açıklamasında bulundu.

Vatandaşların yanındayız
Avrupa’daki Türklerin gönüllerindeki yuvaya Evim Türkiye fuarı ile birlikte sahip olma imkanı bulacaklarının altını çizen İTO Başkanı Avdagiç, “Avrupa’daki Türkler, baba diyarı topraklarda bir ev, ofis ya da arsa satın alarak hem güzel bir yatırım yapacaklar hem de doğdukları topraklara biraz daha yaklaşacaklar. Türk insanı dünyanın her bölgesinde başarılı girişimciliğiyle öne çıkıyor. Yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını alarak, ülkemizin dünyanın her köşesinde söz sahibi olabilmesi yönündeki temel taşları oluşturuyorlar. Bu büyük bir misyondur. Biz de İTO olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü yatırımında yanında olduğumuzu Almanya’da bir kez daha ifade edeceğiz” dedi.

Marka haline gelecek
Avdagiç, son olarak şunları söyledi: “Dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan önemli emlak, gayrimenkul, inşaat ve yatırım fuarlarına firmalarımızın katılımlarını sağlıyoruz. Bu bizim inşaat ve gayrimenkul sektörlerine verdiğimiz önemin göstergesidir. İstanbul’un ve Türkiye’nin güvenilir yatırım yapılır niteliklerini uluslararası alanda vurgulamayı önemli bir misyon olarak görüyoruz. Daha fazla ticaret için, daha fazla sayıda ülkeye, daha çok Türk şirketi ile gidiyoruz. Her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Fuarı, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen Proestate Fuarı, Dubai’de düzenlenen Cityscape Fuarı’na İTO olarak katılıyoruz. İnanıyorum ki, Şubat ayında ilki düzenlenecek Evim Türkiye Fuarı da kendi alanında bu fuarlar gibi marka haline gelecektir.”

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