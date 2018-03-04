Türk garsona aşık olup evlendi!

Ailesi ile birlikte Antalya’ya tatile giden 19 yaşındaki Alman hemşire Nadime Uno, tatil yaptığı otelde aşık olduğu Türk garson Ahmet Dikeç ile evlendi. Çift, düğün pastası olarak da Maraş dondurması kesti.

Türk garsona aşık olup evlendi!

Antalya'da bir otelde garson olarak çalışan Kahramanmaraşlı Ahmet Dikeç, müslüman olup Medine adını alan Alman Nadime Uno ile dünya evine girdi. Almanya’dan tatil için ailesi ile birlikte Antalya’ya gelen hemşire Nadime Uno (19), bir otelde gördüğü ve 3 yıl beraber yaşadığı Ahmet Dikeç (25) ile evlilik kararı aldı.

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Türk garsona aşık olup evlendi!

Antalya’da yaşadığı süreçte müslüman olmak isteyen ve İslam dinini seçen Nadime Uno, ismini de Medine olarak değiştirdi. Türk geleneklerine göre dünya evine giren çift, meşhur Maraş dondurmasını da kesti.

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Türk garsona aşık olup evlendi!

Birbirlerini çok sevdiklerini ve Medine ile birlikte Almanya’da yaşamak istediğini söyleyen damat Ahmet Dikeç, “Çok güzel duygular hissediyorum. Biz 3 yıldır birlikteyiz. Onlar Antalya’da tatildeydi. Ben de orada bir otelde çalışıyordum. Birbirimizi 2 defa gördük, son görüşmemizde anlaştık. Ben eşimin ailesine kokteyl vermiştim, orada beni görmüş ve beğenmişler” diye konuştu.

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Türk garsona aşık olup evlendi!

Medine Dikeç ise “Eşimi çok seviyorum, burada ortam çok güzel, insanlar çok iyi” dedi.

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