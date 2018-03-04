Türk garsona aşık olup evlendi!

Birbirlerini çok sevdiklerini ve Medine ile birlikte Almanya’da yaşamak istediğini söyleyen damat Ahmet Dikeç, “Çok güzel duygular hissediyorum. Biz 3 yıldır birlikteyiz. Onlar Antalya’da tatildeydi. Ben de orada bir otelde çalışıyordum. Birbirimizi 2 defa gördük, son görüşmemizde anlaştık. Ben eşimin ailesine kokteyl vermiştim, orada beni görmüş ve beğenmişler” diye konuştu.