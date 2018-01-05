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Türk Fransız ve İtalyan savunma sistemi anlaşması tamam

Türk Fransız ve İtalyan savunma sistemi anlaşması tamam

Türkiye, Fransa ve İtalya ile savunma işbirliğini artırarak, uzun menzilli hava savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için bu iki ülkeyle sözleşme imzaladı.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 17:19 - Güncelleme: 05-01-2018 17:19

Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam tarafından yapılan açıklamada, uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Eurosam ile Türk ortakları Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme takvimine göre üç ülkenin geliştireceği füze programının 2020'lerin ortasında hazır olmasının öngörüldüğü ve hayalet uçaklar, insansız hava araçları ve füzelerden kaynaklanan tehditlere karşı savunma imkanları sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

ERDOĞAN FRANSA'DAYKEN İMZALANDI

Sözleşme Fransa'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleştirilen görüşmeler esnasında imzalandı.

Fransa, İtalya ve Türk savunma bakanları Kasım ayında ortak savunma projelerinde işbirliği yapmak üzere bir niyet beyanı imzalamışlardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 05 Ocak 2018 17:53 İYİ güzelde ....bizim mühendislerimiz, silah firmaları birleşipte keşke kendi milli füzemizi yapsak daha iyi değilmi??iyi alalım da ,adam kumandasını birisini elinde tutuyor. bunu örneğini ırak savaşında gördük ırak ordusu savaş uçaklarını kaldıramadı,uzaktan kitlendi.pilotlar da buhar oldu gerçi ırak ordusu buhar oldu kaçtı nereye türkiye ye

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