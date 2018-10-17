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Türk edebiyatının "Beyaz Kartal"ı hayatını kaybetti!

Türk edebiyatının "Beyaz Kartal"ı hayatını kaybetti!

Edebiyat dünyasında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan 88 yaşındaki şair Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 07:24 - Güncelleme: 17-10-2018 08:56

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'na katılarak, dün kitaplarını imzalayan ünlü şair Bahaettin Karakoç, evde rahatsızlanınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.      

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ AMA KURTARILAMADI... Hastanenin kardiyoloji bölümüne tedavi altına alınan Karakoç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karakoç'un eğitimci oğlu Oğuz Karakoç, babasını kaybettiklerini ve herkesten dua beklediklerini belirtti.      

'MİHRİBAN'IN ŞAİRİNİN KARDEŞİYDİ... Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eserleri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un da kardeşi olan Bahaettin Karakoç için cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.      

ŞAİR BAHAETTİN KARAKOÇ KİMDİR?... Kahramanmaraş'ta 1930'da doğan şair Bahaettin Karakoç, 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği'nce "Yılın Şairi" seçildi. Karakoç, 1986'da "Bir Çift Beyaz Kartal" kitabıyla şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü, 1991'de ise Diyanet Vakfınca düzenlenen münacat yarışmasında "Beyaz Dilekçe" şiiriyle birincilik ödülü kazandı.      

"Türkçe'nin Uluslararası 2. Şiir Şöleni" için gittiği Almatı'da 1993'te "Büyük Abay" ödülüne layık görülen Karakoç'a, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 2014'te "fahri doktora unvanı" verildi.      

Karakoç, Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılıyor.   

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 07:26 Allah gani gani rahmet eylesin

    CEVAP YAZ 0 2
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