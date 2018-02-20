Türk çiftin kıyafeti Olimpiyatı solladı! Reuters'in haberine bakın

Alisa Agafonova ve Alper Uçar'ın olimpiyat kıyafetleri olay oldu. Reuters ajansı kıyafetler "bugüne kadar giyilen en kapalı kıyafetlerdi' diyerek haberi servis etti. Peki Alisa Agafonova ve Alper Uçar'ın kıyafetlerini kim seçti gerçekten çok mu kapalı?

Güney Kore'nin PyeongChang şehrinin ev sahipliği yaptığı 2018 Kış Olimpiatları'ndan Artistik Buz Pateni Buz Dansı sporcularımız Alisa Agafonova ve Alper Uçar Serbest Programda aldıkları 87.76 puan ve toplamdaki 147.18 puanlarıyla yarışmayı 20 kişi arasından 19. olarak tamamladı. Ancak ikilinin dans şovu dışında basında tartışılan bir konu da seçtikleri kıyafetler oldu. Reuters'ın yayımladığı yazıda, Türk sporcular kıyafetleri 'muhafazakar' bulunduğu için eleştirildi. Peki öyle mi kıyafetleri kim seçti? İşte olimpiyatlarda günün olayı; Twitter

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"BUGÜNE KADAR GİYİLEN EN KAPALI KIYAFETLER" : Reuters tarafından geçilen haberde Türk sporcuların kıyafetlerinin 'Eski Mısır'ı andırdığı iddia edilirken, bugüne kadar buz pateni pistinde giyilen en kapalı kıyafetler olduğu yorumu yapıldı. Milli sporcumuz Alper Uçar ise Türkiye'den kıyafetlerine hiçbir müdahalede bulunulmadığını söyledi. Twitter

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KIYAFETLERİ ALİSA SEÇTİ : Reuters'ın haberine göre, Alisa Agafonova ve Alper Uçar yarışma için daha kapalı kıyafetler tercih ettiklerini bunun da daha rahat hareket etmelerini sağladığını söyledi. Alper Uçar, 'Önemli olan Alisa'nın içerisinde kendini en rahat hissedeceği kıyafetleri seçmesi' dedi. Twitter

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