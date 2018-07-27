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Türk Büyükelçilik çalışanıyla ilgili yeni gelişme!

Türk Büyükelçilik çalışanıyla ilgili yeni gelişme!

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Meksika'nın başkenti Meksika Büyükelçiliğinde çalışan ve kayıp olduğu iddia edilen personelin bir süredir işe gelmediğini ancak söz konusu kişinin ailesiyle temas kurduğunu bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 17:42 - Güncelleme: 27-07-2018 17:42

Diplomatik kaynakların AA muhabirine verdiği bilgide, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğinde görevli bir memurun bir süredir işe gelmediği ve nerede olduğunun bilinmediği fakat çalışanın ailesiyle temasının olduğu ifade edildi.

Kaynaklar, "Meksika Büyükelçiliğimizde görevli bir ikinci katip, bir süredir işe gelmemekte ve nerede olduğu bilinmemektedir. Bu süre içinde kendisi ile gerek Meksika Büyükelçiliğimizin gerek Bakanlığımızın temas çabaları sürmüştür" ifadelerini kullandı.

Türk Büyükelçilik çalışanı kayboldu!

Bahse konu memurun ailesiyle temasının olduğunu ve kişisel güvenliği açısından Meksika resmi makamlarına durum hakkında bilgi verildiğini belirten kaynaklar, gelişmelerden çalışanın ailesinin düzenli şekilde bilgilendirildiğini kaydetti.

Meksika basınında, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez'in ikinci sekreteri olan 29 yaşındaki Türk vatandaşı kadının kaybolduğu iddiaları yer almıştı. 

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