Türk bayrağı Afrin semalarına böyle çekildi!

Zeynep (g) 18 Mart 2018 13:07 HELAL OLSUN SAYIN CUMHURBAŞKANIM , Sizin iradeniz ve Mehmetçigimizin gücü ile , Öso'nun kuvveti birleşince Dünya gördü ne oldugumuzu bir kez daha ...Kutlu olsun , bütün gelmiş geçmiş şehitlerimize armagan olsun !! (Mutluluktan uçuyorum :))