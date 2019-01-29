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Türk baharatlarını en çok seven ülke belli oldu

Türk baharatlarını en çok seven ülke belli oldu

Türk baharatları, dünya yemeklerine lezzet katarken, insanlara da şifa oluyor. Ayrıca Türkiye, 2018 yılında 143 ülkeye 178 milyon dolarlık baharat ihraç etmiş ve 2019 yılında hedefini 200 milyon dolara çıkarmıştır.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 12:58 - Güncelleme: 29-01-2019 12:58

Dünya genelinde sağlıklı beslenmenin yükselen değer olması sonrasında insanlar tuzdan uzaklaşırken, tuz ihtiyacını baharatlarla gidermeyi tercih ediyor, baharata olan talep her geçen gün artıyor. Baharatlara yöneliş ihracat rakamlarını da yukarı taşıyor. Türkiye, 2017 yılında 160 milyon dolarlık baharat ihracatı gerçekleştirmişken, 2018 yılında yüzde 11’lik artışla 178 milyon dolarlık baharat ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye’nin baharat ihracatına en büyük katkıyı ise; Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi ihracatçılar sağlıyor. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan baharat ihracatı 2018 yılında 128 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 73’ünü Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi.

Almanlar Türk baharatını seviyor
Türkiye, 2018 yılında 143 ülkeye 178 milyon dolarlık baharat ürünleri ihraç ederken, Almanya 22,8 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. 2017 yılında en fazla baharat ihraç ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri ise 22,5 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise 18 milyon dolarlık ihracatla Vietnam yer buldu.

Baharat ihracatının lideri: Kekik
Türkiye 75 çeşit baharat ihraç ederken öne çıkan baharatlar; kekik, defne, kimyon ve ada çayı oldu. Kekik ihracatı 57,3 milyon dolarlık tutarla zirvenin sahibi olurken, defne ihracatı 40,5 milyon dolarlık ihracatla kekiği takip etti. Kimyon ise 21 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu.

Ada çayı ihracatından 7,2 milyon dolarlık döviz kazanan Türkiye, rezene ihracatından 6,9 milyon dolar, biberiye ihracatından 6,8 milyon dolar, sumak ihracatından ise 4.2 milyon dolar dövizi hanesine yazdırdı.
İnsan sağlığı için tuz yerine baharat kullanımının doktorlar tarafından tavsiye edildiğini dile getiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "Sağlıklı beslenme yükselen değer. İnsanlar, baharata yöneldikçe Türkiye baharat ihracatını yukarı taşıyor. Üretiminde dünya lideri olduğumuz kekik ve defne baharat ihracatında öne çıkan ürünlerimiz oldu" dedi.

Hedef 200 milyon dolar
Türkiye’nin kekik, defne, kimyon, anason, biberiye, rezene, kişniş, sumak, karabiber, kırmızı, biber başta olmak üzere onlarca baharatı üretip ihraç ettiği bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci ise 2018 yılında 178 milyon dolara ulaşan baharat ihracatında 2019 yılı hedeflerinin 200 milyon dolar olduğunun altını çizdi.

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