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Türk askerlerinin kışlık kıyafetini komutan tek tek anlattı

Türk askerlerinin kışlık kıyafetini komutan tek tek anlattı

TUNCELİ'de 2 askerin donarak şehit olmasının ardından gözler askerin giydiği kıyafetlere çevrildi. Askerlerin giydiği kıyafetleri tek tek tanıtah Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel, elbiselerin olumsuz hava koşullarına göre üretildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 10:36 - Güncelleme: 30-10-2018 10:36

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel, Türk askerinin operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini tanıttı. Jandarma Lojistik Komutanı Güzel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerimiz her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat için de donatılmışlardır. 

Tam teçhizatlı bir komando personelimiz soğuk iklim elbisesi içinde, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyette.

Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı artırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yağışlı havalarda kardan korunmak amacıyla panço kıyafetimiz mevcuttur.

Hepsini birlikte kullandığımızda eksi 40'a kadar koruma sağlamaktadır. Uyku tulumlarımız, dağ çadırlarımız mevcut. Ayrıca bunlara ilave alarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibariyle gönderildi. Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık.

YENİ SOĞUK İKLİM BOTLARI GELİYOR
Yine soğuk iklim botlarının, koruyucu özelliklerini artırıcı planımız ARGE kapsamında yapıldı, birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Soğuk havalarda kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcuttur. Uyku tulumu eksi 40. Eksi 15-10. Kar elbisesi ve pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hshs 30 Ekim 2018 10:44 yani sorun elbise degilse ....... ne ozaman

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