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Türk askerleri kabusu oldu! Yerli Ataklar ilk kez vurdu

Türk askerleri kabusu oldu! Yerli Ataklar ilk kez vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, Afrin'in batısındaki terör hedeflerini vurdu. Kara unsurlarınca lazerle titizlikle işaretlenen hedefleri vuran ATAK helikopterleri, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" füzelerini de kullandı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 11:41 - Güncelleme: 24-01-2018 11:41

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale  getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden  kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı  Harekatı" devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili  kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekat kapsamında terör hedefleri vuruluyor.

YPG HEDEFLERİ VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, Afrin'in batısındaki terör hedeflerini vurdu. Kara unsurlarınca lazerle titizlikle işaretlenen hedefleri vuran ATAK helikopterleri, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" füzelerini de kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2018 12:23 sosyal medya takibi başlamasa sizin editörde hain mesajları seçip seçip yayınlardı , ne oldu korktunuz mu.

    CEVAP YAZ 1 4
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