170 ünlü isimden Afrin için gelen mektup tepki çekti. Afrin mektubuna bakın kimler imza attı! haberin devamı için tıklayın »
Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki: Sen nasıl devletsin?.. Bugüne kadar bunları yuttuk ama... haberin devamı için tıklayın »
Afrin'de TSK vuruyor ÖSO ilerliyor! Zeytin Dalı operasyonundan yeni görüntüler haberin devamı için tıklayın »
Burseya Dağı alındı mı? Gögüs göğüse çatışmanın olduğu dağdan sıcak haberler geliyor... haberin devamı için tıklayın »
TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekat kapsamında terör hedefleri vuruluyor.
YPG HEDEFLERİ VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, Afrin'in batısındaki terör hedeflerini vurdu. Kara unsurlarınca lazerle titizlikle işaretlenen hedefleri vuran ATAK helikopterleri, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" füzelerini de kullandı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Türk askerleri kabusu oldu! Yerli Ataklar ilk kez vurdu haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER