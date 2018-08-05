Türk askeri Münbiç'de devriyeyi tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 25'inci devriye görevini yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 25'inci devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
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