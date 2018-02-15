Türk askeri konvoyu, 6. gözlem merkezi için İdlib’e konuşlandı

Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana’da yapılan gerginliği azaltma anlaşması uyarınca 70 araçlık Türk askeri konvoyu İdlib’de 6. gözlem noktası oluşturmak için İdlib’in güneyinde Maarettin Numan kasabasının doğusunda bulunan El Sirman köyüne sabah saatlerinde ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu ay İdlib’in doğu kırsalındaki Telel Tugan köyünde planlanan 9 gözetim merkezinden 5.'sini tesis etti. Dördüncü gözetim merkezi Halep’in güney kısmında bulunan Alis kasabasında tesis edilmişti.

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