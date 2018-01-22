Türk askeri Afrin'de bu silahları kullanıyor dikkat çeken detay

Fırtına obüsleri, Cirit füzeleri, hassas güdümlü Kit’ler, PYD ve DEAŞ terör yuvalarını yerle bir ediyor! Operasyona katılan komandolar milli Piyade tüfeği MPT-76'yı kullanıyor. Özellikle yerli İHA'nın kullanılması görüntü ve istihbarat alımında her hangi bir ülkenin engeliyle karşılaşılmasının önüne geçiyor bu sayede de anlık refleksler gösterilebiliyor. Twitter

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Türkiye’nin sınır hattında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na, yüz akımız ‘milli silahlar’ damga vurdu. Terör örgütü PYD’nin işgali altındaki Afrin’den başlatılan operasyonda, teröristlerin mevzi, sığınak, tünel, cephanelik ve araçları, gururumuz yerli silahlarla imha ediliyor. Daha önce Kuzey Irak ve Güneydoğu’daki terör operasyonlarıyla Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terör yuvalarını imha eden milli silahlar, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nda da göğsümüzü kabarttı. Twitter

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HEDEFi 12’DEN VURUYORLAR: TSK’nın Afrin’e yönelik kara harekâtı öncesi, teröristlerin oluşturduğu mevzi, sığınak ve tüneller Fırtına obüsleri ile yerle bir edildi. Türk mühendislerince geliştirilen, yüksek ve alçaktan top mermisi atabilen kısa namlulu Fırtına obüsleri, hedefe elektronik olarak kitlenme, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemleri sayesinde, terör örgütü PYD ve DEAŞ hedeflerini sıfır hatayla vurdu. Art arda yaptığı üç atışı, hedefe aynı anda ulaştırma özelliği bulunan Fırtına obüsleri, bu sayede hedefin tamamen imha edilmesini sağlıyor. Twitter

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