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Türk asıllı gemi ülkeyi karıştırdı

Türk asıllı gemi ülkeyi karıştırdı

Lübnan’da yaşanan elektrik krizi nedeniyle geçici olarak ülkeye gönderilen Türk jeneratör gemisi, ülkedeki siyasi ve dini ayrılıkların bir kez daha su yüzüne çıkmasına neden oldu.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 10:14 - Güncelleme: 11-08-2018 10:14

 ‘Ayşegül Sultan’ olan geminin adı önce Şiileri rahatsız etmesin diye ‘Esra Sultan’a çevrildi. Şii Emel grubu geminin kendi bölgelerine demirlemesine izin vermeyince gemi Hıristiyan bölgesine gitti.

KARADENİZ Enerji Şirketleri’ne ait Esra Sultan gemisi, temmuz ayının ortasında elektrik enerjisi temin etmek üzere üç aylığına Lübnan’a gönderildi. Ancak ‘Esra Sultan’ gemisi, Lübnan’a varışının hemen ardından ülkedeki mezhepsel ve siyasi derin ayrılıklar nedeniyle ortaya çıkan krizin içinde kaldı. Geminin Lübnan karasularına girmesinin ardından hangi limana konuşlanacağı ve 235 megawatt’lık enerjisinin ne şekilde dağıtılacağı tartışma yaratırken gemi zaman zaman birbirlerine yönelik rekabetleri gün yüzüne çıkan Şii gruplar Emel ve Hizbullah arasında ‘krize’ neden oldu. Emel grubu, geçici değil kalıcı bir çözüm talebi nedeniyle Türk gemisine karşı olduğunu duyururken, Hizbullah gemiye karşı olmadığını belirtti.

‘LÜBNANLI BAKAN İŞ ÇEVİRİYOR’
Lübnan Maliye Bakanı ve Emel partisinin önde gelen üyelerinden Ali Hasan Halil, Lübnan’ın güneyinde yaşayanların kalıcı bir enerji santralına ihtiyaç duyduğunu söylerken, Türk gemisinin geçici olarak gelmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Associated Press haber ajansına göre Halil’in açıklamasını eleştirenler, Emel liderlerinin jeneratörleriyle pahalı elektrik satanlarla iş çevirdiğine dikkat çekiyorlar. Lübnan’ın Al Cedid televizyonuna konuşan Emel partisi eski yetkililerinden Muhammed Obeid, “On yıllardır onları bir enerji santralı inşa etmekten alıkoyan hiçbir şey yoktu” dedi.

 GEMİNİN İSMİ BİLE DEĞİŞTİ
Hıristiyan kökenli Lübnan Enerji Bakanı Cesar Abi Halil ise Emel Partisi’nin Türk gemisine tavrını eleştirdi. Halil, Türk şirketin ‘Sünni kesim’ ile bağlantı kurulmaması için geminin adını Ayşegül Sultan’dan Esra Sultan’a değiştirdiğini söyledi. Hürriyet’e konuşan Karadeniz Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Karadeniz, “Şiilerden direkt bir tepki gelmedi. Ancak hassasiyet olabileceği kaygısıyla eşim Ayşegül Sultan isimli gemimizin adını kızım Esra Sultan ile değiştirdik” dedi. 18 Temmuz’da Beyrut’un güneyinde farklı mezheplerin bir arada yaşadığı Zahrani limanının kuzeyine demir atan gemi altyapının yetersiz olduğunun açıklanmasının ardından bölgeden ayrıldı. Esra Sultan, Hıristiyan bölgesindeki Zouk Mikhail’e demirleyerek bölgeye elektrik vermeye başladı.

LÜBNAN’A GİDEN ÜÇÜNCÜ GEMİ
Lübnan Enerji Bakanlığı, 2013 yılında Karadeniz Enerji ile iki gemi ile ülkeye enerji temin etmesi konusunda anlaşma gerçekleştirmişti. Bu iki gemi, hâlihazırda Ciyeh ve Zouk Mikhail limanlarında Lübnan’a elektrik temin ediyor. Bu yaz başında Lübnan Enerji Bakanlığı ile imzalanan yeni anlaşmaya göre, şirketin gemileri 3 yıl daha Lübnan’da kalacak ve 3 ay için üçüncü bir gemi Lübnan’a gönderilecekti. Esra Sultan gemisinin 18 Temmuz’da gittiği Lübnan’dan 18 Eylül’de ayrılması bekleniyor.

HASSAS DENGELER
Lübnan’ı diğer Ortadoğu ülkelerinden ayıran en büyük özelliği dini ve mezhebi bakımdan önemli derecede çeşitliliklere sahip olması. Lübnan’da 1975 ile 90 arasında iç savaş yaşanmıştı. Savaş sonrasında üst düzey devlet yönetimi makamları, mezhep ve dini bazlı dağıtılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Ağustos 2018 10:38 SİZE DİYORUZ BU ARAP ÜLKERİNDEN TÜRKİYEYE DOST OLMAZ

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