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Türk akademisyenden büyük başarı! Yerli imkanlarla yapay kemik üretti

Türk akademisyenden büyük başarı! Yerli imkanlarla yapay kemik üretti

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde görev yapan Dr. Mevlüt Gürbüz büyük bir başarıya imza attı. Gürbüz, antibakteriyel özelliği bulunan ve biyo uyumluluğu yüksek yerli yapay kemik üretti.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 01:00 - Güncelleme: 01-11-2018 01:00

Kemik kayıplarının önüne geçebilmek için OMÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Gürbüz, kemiğin yapısında bulunan, kalsiyum ve fosfat ve farklı metal iyonlarından yerli yapay kemik yaptı. Hayvan deneylerinde yüzde 95 başarı sağlayan yapay kemik, iyileşme süresini kısaltarak hastalara konforlu bir yaşam sürmeyi amaçlıyor. Çeşitli kazalar sonucunda kemik kayıplarının meydana geldiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Gürbüz şöyle devam etti: "Kemik kayıpları insanlar için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Biz de bu olumsuz duruma karşı bir yapay kemik üretebilir miyiz diye yola çıktık. Bu süreçte ilk olarak Prof. Dr. Aydın Doğan'ın laboratuvarında kalsiyum fosfat esaslı antibakteriyel seramik tozları üretildi. İlk olarak bu tozları kullanarak yapay kemik üretmeye çalıştık. Bu konuda OMÜ ve TÜBİTAK tarafından destek aldık. İlk yaptığımız ürünler 10 milimetre boyutundaydı. Şimdi daha büyük boyutta ürünler üretebiliyoruz. Projemizin bir sonraki adımını yaptığımız yapay kemiğin testleri oluşturuyordu. Bunun için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümünde Prof. Dr. Nusret Köse ile ciddi çalışmalar yaptık. Yapmış olduğumuz yapay kemiğin diğerlerinden farkı her hangi bir antibiyotiğe gerek olmaksızın enfeksiyon önleyici bir yapısının olmasıdır. Hayvan testlerinde yapmış olduğumuz analizlere baktığımızda yüzde 95'in üzerinde bir başarı sağladığını gördük. Belkide muadillerine göre ilk kez böyle bir ürün ortaya konmuştur""İNSAN DOSTU MALZEMELERDEN ÜRETİLDİ"
Gerçek bir kemik yapısının kalsiyum ve fosfattan oluştuğunu belirten Gürbüz, "Bizim üretmiş olduğumuz sentetik tozumuz da kalsiyum ve fosfat elementleri içeren kompozisyonlar geliştirdik. Ayrıca içerisine farklı metal iyonları katkılayarak, malzemenin antibakteriyel özelliği kazanmasını sağlamış olduk. Üretmiş olduğumuz malzemede gerçek kemiğe benzer şekilde olmasından dolayı uygulamada biyo uyumluluğu yüksek, iyileşme sürecini hızlandıran, hasta konforunu ve sağlığını düşünen bir ürün geliştirmiş olduk. Bu ürün yaşa bağlı olarak meydana gelen kemik kayıpları, spor yaralanmaları, savaşlarda meydana gelen kemik kayıplarının onarılmasında, kırıkların onarılmasında tercih edilecektir. Dünyada bunun örnekleri var. Fakat bizim farkımız bunun içerisine katkılamış olduğumuz metal iyonunun hasta sağlığına zarar vermemesi, çevre ve insan dostu bir malzemeden üretilmiş olmasıdır. Bizim kullanmış olduğumuz toz tamamen yerli ve milli bir üretimdir" diye konuştu.

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