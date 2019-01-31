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Turizm gelirleri arttı ziyaretçi sayısı rekora koştu

Turizm gelirleri arttı ziyaretçi sayısı rekora koştu

Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolara yükseldi. Gelirin yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 10:41 - Güncelleme: 31-01-2019 10:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolara çıktı. Söz konusu gelirin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Geçen yılki gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar oldu. 

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artarak 45 milyon 628 bin 673 kişiye ulaştı. Bunların yüzde 85,4'ünü (38 milyon 951 bin 902 kişi) yabancılar, yüzde 14,6'sını (6 milyon 676 bin 771 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. 

GİDER AZALDI
Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 4,7 azalarak 4 milyar 896 milyon 310 bin dolara geriledi. Bunun 3 milyar 936 milyon 986 bin dolarını kişisel, 959 milyon 324 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.

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Kaynak : AA

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