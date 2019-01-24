Turizm devi Pamukkale'den kötü haber mahkeme iflasına karar verdi

Ekim ayında konkordato talebinde bulunan Pamukkale AŞ'den kötü haber geldi. 56 yıl önce kurulan ve 600 otobüsüyle 15 milyon yolcuya hizmet veren şirket nakit akışındaki problemler ve borçların ödenebilmesi için 3 ay geçici mühlet almıştı.

Ancak İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı.Alınan bilgiye göre, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi.

Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.

ATATÜRK'TEN ONAY ALDI

Pamukkale Turizm’in kurulması bir hayli eskiye dayanıyor ve şirketin Atatürk ile de bir mazisi var.5 Şubat 1931’de Denizli ziyaretinden dönen Mustafa Kemal Atatürk’ü, tren garında İzmir’e uğurlayan heyetin arasında TBMM 1’inci dönem Denizli Milletvekili Hacı Mazlum Bababalım da yer alıyordu.

Sohbet esnasında Hacı Mazlum Bababalım’ın Atatürk’e karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı fikrini aktarmıştı. Bu fikir Atatürk tarafından takdir ve teşvik görmüştü. Ancak o dönemin şartları nedeniyle Bababalım’ın bu önemli projesi hayata geçirilemedi. Atatürk’ten onay olan proje 16 Ocak 1962 yılında Hacı Mazlum Bababalım’ın torunları tarafından hayata geçirildi.